Barcelona maakt megadeal met Spotify bekend en verandert stadionnaam

Dinsdag, 15 maart 2022 om 21:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:41

Barcelona heeft dinsdagavond de langverwachte sponsordeal met Spotify wereldkundig gemaakt. De streamingsdienst heeft zijn naam verbonden aan het stadion, dat vanaf het seizoen 2022/23 het Spotify Camp Nou zal heten. De Zweedse streamingsdienst wordt bovendien de komende vier jaar de shirtsponsor van zowel de mannen als de vrouwen van Barcelona. Beide partijen hebben een overeenkomst bereikt voor de komende vier seizoenen.

Spotify gaat voor een periode van vier jaar 280 miljoen euro betalen om zich aan Barcelona te verbinden en heeft tevens het recht om de naam van het Camp Nou te veranderen. Rakuten was sinds de zomer van 2017 als hoofdsponsor aan Barcelona verbonden, maar het werd eerder al duidelijk dat de aflopende verbintenis met de huidige hoofdsponsor niet verlengd zou worden. Het Japanse bedrijf betaalde 55 miljoen euro per jaar. Spotify gaat nu op jaarbasis meer betalen dan de 68,5 miljoen euro die werd binnengehaald met de sponsoring op het shirt van de mannen, vrouwen en het trainingsshirt.

De van oorsprong Zweedse streamingdienst betaalt over drie jaar 280 miljoen euro - wat neerkomt op ruim 93 miljoen euro per seizoen - voor een plek op het shirt van het mannen- én vrouwenteam. Bovendien krijgt Spotify een plek op het trainingstenue en wordt de naam van Camp Nou omgedoopt tot Spotify Camp Nou. Er was eerder in 2017 al sprake van dat Barcelona de naam van het Camp Nou voor driehonderd miljoen euro zou verkopen. Destijds deed Barcelona geen afstand van de naam van het stadion, waardoor de sponsor in de nieuwe naam achter Camp Nou zou komen te staan.

“We zijn erg trots om een baanbrekende alliantie als deze aan te kondigen met een wereldberoemde organisatie als Spotify", aldus president Joan Laporta. "Deze samenwerking stelt ons in staat om de club dichter bij zijn fans te brengen en hen het gevoel te geven nog meer deel uit te maken van de Barcelona-familie door middel van unieke ervaringen, waarbij twee activiteiten zoals entertainment en voetbal worden gecombineerd, waardoor we in contact kunnen komen met een nieuw publiek over de hele wereld."

De deal, die is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Barcelona, is onderworpen aan de bekrachtiging van de buitengewone ledenvergadering begin april. De naamgeving van het stadion zal ingaan per juli van dit jaar. "Vanaf juli zal onze samenwerking een wereldwijd podium bieden aan artiesten, spelers en fans in het nieuwe Spotify Camp Nou", aldus CFBO Alex Norström van Spotify. "We hebben onze marketinginvestering altijd gebruikt om artiesten te versterken en deze samenwerking zal deze benadering naar een nieuw level tillen. We zijn verheugd om nieuwe kansen te creëren om contact te maken met de wereldwijde fanbase van Barcelona."