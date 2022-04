City en Zinchenko komen met schitterend gebaar: ‘Ik heb er geen woorden voor’

Vrijdag, 1 april 2022 om 09:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:45

Manchester City en Oleksandr Zinchenko hebben zich van hun beste kant laten zien. De Engelse grootmacht heeft de Oekraïense vluchteling Andriy Kravcuk de kans geboden om tot het einde van het seizoen gebruik te maken van de trainingsfaciliteiten. Kravcuk en Zinchenko zijn bekenden van elkaar. De twee speelden samen in de jeugd bij Shakhtar Donetsk. Kravcuk liet vanwege de Russische invasie zijn contract bij Torpedo Moskou ontbinden.

De 23-jarige Kravcuk meldde zich donderdag voor het eerst bij City's Elite Development Squad en zal tot het einde van het seizoen meetrainen. Het initiatief werd op touw gezet door Zinchenko, die tussen 2012 en 2014 met Kravcuk in de jeugd bij Shakhtar speelde. De middenvelder tekende vorig jaar een contract bij Torpedo Moskou, waar hij vanwege de Russische invasie vertrok. "De club verlaten was de enige optie", aldus Kravchuk. "Ik voelde me echt niet op mijn gemak. Mensen in Oekraïne zouden me niet begrijpen als ik daar zou blijven spelen. Ik kan het niet begrijpen waar we in terecht zijn gekomen. In de 21e eeuw, middenin Europa. Ik heb er geen woorden voor."

Andrii Kravchuk was on pre-season with Torpedo Moscow when his mum rang him to tell him Russia had invaded Ukraine. He's now training with City EDS for the rest of the season after Zinchenko stepped in to help his former teammate out pic.twitter.com/BnietbV6RZ — Simon Bajkowski (@spbajko) March 31, 2022

Kravchuk werd zich bewust van de massale aanvallen op zijn geboorteland toen hij met zijn werkgever op trainingskamp was in Turkije. Op 24 februari om vijf uur 's ochtends werd hij gewekt door zijn moeder, die hem vertelde dat er enkele raketaanvallen waren gelanceerd. "Haar eerste woorden tegen mij waren: 'Rusland bombardeert ons.' Het was een schok. Ik was van binnen vernietigd. Alle bommeldingen komen binnen via een app op mijn telefoon. Elke keer als die waarschuwingen binnenkomen, ben ik zo angstig. Je bent alleen maar bang dat je familie gaat sterven."

Donderdagmiddag na afloop van de training bij City had Kravchuk contact met zijn familie, die in Kyiv is achtergebleven. Zijn broer Aleks heeft zich aangesloten bij het verzet binnen de Oekraïense strijdkrachten om Rusland te bestrijden. "Ik spreek mijn broer elke dag", aldus de middenvelder "Ik vertel hem elke dag hoe trots ik op hem ben, omdat hij niet alleen ons gezin beschermt, maar het hele land en het Oekraïense volk. Hij blijft en vecht. Mijn familie is veilig, maar mijn moeder heeft me laten weten dat ze de bominslagen kan horen. Ja, ik ben heel bezorgd."

De komst van Kravchuk is goedgekeurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Premier League en de Engelse voetbalbond. De middenvelder verblijft momenteel in een hotel en verhuist binnenkort naar een appartement op de academie. "Ik weet hoeveel voetbal voor hem betekent en hoe het ons kan helpen in deze moeilijke tijden. Ik wil mijn club bedanken dat ze hem de kans hebben gegeven om bij ons te trainen", aldus Zinchenko. "Ik heb Oleks al een tijdje niet meer gezien, maar hij is altijd behulpzaam voor me geweest. Dat was hij al toen we samen bij Shakhtar speelden. Ik ben heel blij om hier bij hem te zijn", besluit Kravchuk.