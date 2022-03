'Gewilde Dick Lukkien verschijnt op lijstje van Eredivisionist’

Donderdag, 31 maart 2022 om 11:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:39

Dick Lukkien is in beeld om bij Heracles Almelo aan de slag te gaan als hoofdtrainer, schrijft Voetbal International op basis van bronnen 'in het oosten des lands'. De Almeloërs zijn op zoek naar een vervanger van Frank Wormuth, die komende zomer de overstap maakt naar FC Groningen. Lukkien is met FC Emmen bezig aan een uitstekend seizoen en lijkt met zijn ploeg te gaan promoveren naar de Eredivisie.

Het is tot dusver opvallend stil gebleven rond Heracles wat betreft de nieuwe trainer. Eind januari maakte Groningen melding van de komst van Wormuth, maar de Almeloërs lijken weinig aanstalten te maken met de aanstelling van een nieuwe eindverantwoordelijke. Dat is opmerkelijk te noemen, daar Nederlandse clubs spelers met een aflopend contract uiterlijk op 1 april duidelijkheid moeten geven over hun toekomst. De nieuwe trainer van Heracles lijkt daar geen invloed op te hebben.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voetbal International schrijft dat de naam van Lukkien rondzingt in Almelo, al weten ze daar in Emmen niks van. "Natuurlijk denken we wel na over een situatie waarin Dick vertrekt, maar we gaan er pas rekening mee houden als een club zich bij ons meldt. Dat is nog niet gebeurd", zegt technisch manager Michel Jansen tegen het voetbalweekblad. "We hebben met Dick een heel ervaren trainer. Het heeft onze voorkeur dat hij zijn contract minimaal uitdient. Daarnaast is het ook een optie om met hem te gaan praten over het opnieuw verlengen van de samenwerking."

Lukkien heeft bij Emmen nog een contract tot volgend jaar zomer. De 48-jarige oefenmeester staat sinds medio 2016 aan het roer bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Hij promoveerde in het seizoen 2017/18 naar de Eredivisie, om drie seizoenen later weer terug te keren naar het tweede niveau. Dit seizoen gaat het voortvarend met de Drentse formatie. Emmen staat bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie en heeft een voorsprong van zes punten op achtervolger FC Volendam en acht punten op nummer drie Excelsior. De nummers één en twee promoveren rechtstreeks. Lukkien was eerder als assistent-trainer werkzaam bij BV Veendam en FC Groningen.