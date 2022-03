VI over ‘gênante’ move Van Gaal bij Esther Sedlaczek: ‘Ongewenste intimiteit’

Donderdag, 31 maart 2022 om 07:33 • Laatste update: 08:09

Louis van Gaal heeft de lachers op zijn hand gekregen na afloop van de oefeninterland van Oranje tegen Duitsland. De bondscoach van het Nederlands elftal werd door zijn verleden bij Bayern München geïnterviewd door de Duitse televisie, maar zorgde daar voor een uiterst ongemakkelijk optreden. Van Gaal verwachtte een knuffel van presentatrice Esther Sedlaczek, maar kreeg die niet. Het fragment leidde bij Vandaag Inside tot een hoop genoegdoening.

Van Gaal werd na afloop van de oefeninterland live in de uitzending van ARD gehaald, waar hij aan de tand werd gevoeld door Sedlaczek en Sebastian Schweinsteiger. Na afloop van het onderonsje wenste Van Gaal de Duitse presentatrice te knuffelen, maar daar was zij niet van gediend. "Dat is nog niet toegestaan", zei Sedlaczek. Schweinsteiger ging wel in op de knuffel van Van Gaal en omhelsde zijn voormalig oefenmeester. "Het was een beetje gênant", concludeert Johan Derksen. "Maar weet je wat nou zo erg is, Johan?", haakt René van der Gijp in.

"Hij doet dat natuurlijk heel vaak. Je merkt ook aan hem dat het hem niks doet. Wij zouden het vervelend vinden als iemand ons negeert, maar hij niet. Hij is het gewend. Het is bij hem altijd ongemakkelijk. Als Schweinsteiger zich ook had weggedraaid, was het klaar geweest. Ze zegt nog net niet: 'Pleur nou maar op.'" Derksen noemt het 'een vorm van ongewenste intimiteit'. "Wie wil nou die Van Gaal om zijn nek hebben dan?", aldus de analist.

Así son los locos covidianos alemanes. La presentadora @EstherSedlaczek de @sportschau @DasErste casi se niega a darle la mano a Louis van Gaal y se niega a darle un abrazo pic.twitter.com/PRc78n0SXr — Roi ???? (@RoiRoi1993) March 29, 2022

Ook de Duitse kranten vulden hun pagina's met Van Gaal. "Opnieuw werd aangetoond wat er zo fascinerend is aan de trainer Louis van Gaal. Afgezien van zijn spectaculaire fascinatie voor zichzelf: Van Gaal is zeer waarschijnlijk de enige trainer ter wereld die het voor elkaar krijgt om een tegendoelpunt te incasseren en daarmee zijn eigen gelijk bewijst", schreef de Süddeutsche Zeitung. "Ze hebben het heel goed samengevat", aldus Derksen. "Dat is ook nog een kwaliteitskrant in Duitsland."