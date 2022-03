Rooney steekt de draak met oud-ploeggenoot: ‘Hij is zo f**king irritant’

Wayne Rooney heeft op een Black Tie Dinner in Manchester de draak gestoken met enkele voormalig ploeggenoten. De manager van Derby County is nooit de persoon geweest die let op zijn woorden en deed dit ook niet op een etentje, waar gasten voor zo’n 350 euro bij aanwezig konden zijn, en hij de spreker was. Onder anderen Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand en Carlos Tévez passeerden de revue.

Niemand kent Ronaldo of Ferdinand als voetballers beter dan Rooney, nadat ze onder Sir Alex Ferguson samen een succesvolle periode beleefden op Old Trafford. Het trio speelde vijf jaar lang een sleutelrol - van 2004 tot 20009 - voordat de Portugese sterspeler voor het recordbedrag van 95 miljoen euro naar Real Madrid vertrok. Rooney kon het niet laten om de 37-jarige aanvaller op de hak te nemen. “Cristiano was zo goed en tegelijkertijd zo fucking vervelend. Hij is nu waarschijnlijk niet meer zo goed, maar hij is waarschijnlijk wel net zo irritant.”

Rooney liet zich volgens The Sun ook uit over Ferdinand. “Rio was een topspeler, maar wel arrogant”, aldus de clublegende van United. “Hij zei tegen mij: ‘Je krijgt veel geld om de bal in het net te trappen, doe het gewoon. Ik zei: 'Doe jij jouw werk en geef mij of Ronaldo de bal'. Rio vergat soms dat hij verdediger was.” Rooney vormde tussen 2007 en 2009 ook een succesvol koppel bij United met Tevez. De voormalig profvoetballer herinnerde zich vooral de gebrekkige communicatie van de Argentijn tijdens een autorit. “Ik praatte een half uur met hem en hij stamelde maar wat. Er kwam niks zinnigs uit zijn mond. Ik was er kapot van, het was de grootste teleurstelling van mijn leven.”

Nadat Rooney zijn voormalige ploeggenoten belachelijk had gemaakt op het etentje, spaarde hij ook zichzelf niet. Zo gaf hij toe dat hij eens extreem arrogant was tegen “Sir Alex Ferguson probeerde me te contracteren toen ik veertien jaar was. Hij was aan de telefoon met mijn vader en moeder. Ze zeiden: ‘'Alex is aan de telefoon, Manchester United wil je contracteren.’ Ik zei: ‘Zeg hem dat hij kan oprotten. Ik wil voor Everton spelen.’ Toen, naarmate de tijd verstreek, wist ik dat ik onder Alex Ferguson moest spelen. Hij was reden dat ik uiteindelijk bij United tekende.” Rooney maakte in 2004 voor circa 32 miljoen euro de overstap naar Old Trafford en werd later met 253 doelpunten de topscorer aller tijden van the Red Devils tijdens zijn dertienjarige loopbaan bij de club.