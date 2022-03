Nieuwe roep om rentree Messi bij Barça: ‘Genot om als ploeggenoot te hebben’

Zondag, 27 maart 2022 om 22:51 • Jordi Tomasowa

Pedri volgt Lionel Messi nog altijd op de voet. De negentienjarige middenvelder ziet dat zijn voormalig ploeggenoot een lastig seizoen doormaakt bij Paris Saint-Germain en hoopt dat het Argentijnse clubicoon van Barça in de nabije toekomst terug zal keren naar het Camp Nou. “Ik vond het geweldig om met hem te spelen en het is een genot om hem als ploeggenoot te hebben”, aldus Pedri.

Messi is er tot dusver toe niet in geslaagd zijn grote vorm in de afgelopen jaren bij Barcelona ook bij Paris Saint-Germain te etaleren. De 34-jarige aanvaller maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap naar de Franse grootmacht, maar kwam in achttien competitiewedstrijden niet verder dan twee doelpunten. Eerder deze maand kon Messi ook niet voorkomen dat de Parijse equipe in de Champions League tegen Real Madrid (3-1) teleurstellend ten onder ging.

Pedri vindt het jammer dat zijn voormalig ploeggenoot een moeilijke periode doormaakt. “Wanneer ik maar kan, kijk ik naar zijn wedstrijden, want je leert veel door de beste voetballer ter wereld te zien spelen”, zegt de middenvelder tegenover het Spaanse ochtendblad la Vanguardia. “Maar het is waar het een beetje pijn doet wanneer het minder goed gaat met een vriend, zoals ik hem beschouw. “Ik heb een geweldige tijd met Leo gehad. Zowel op het veld als daarbuiten is hij een geweldig persoon, dus ik hoop dat hij terug kan komen. Ik vond het geweldig om met hem te spelen en het is een genot om hem als ploeggenoot te hebben."

Net zoals Messi een moeilijke beginperiode had in Frankrijk, presteerde Barcelona begin van het seizoen ook ondermaats. De resultaten zijn verbeterd sinds Xavi in november het werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Pedri laat weten dat de Spaanse oefenmeester een grote impact op de selectie heeft. “Hij is een coach die op alle vlakken vertrouwen op ons overbrengt, omdat hij heel goed weet wat hij met het elftal wil doen en als voetballers begrijpen wij dat perfect”, zegt de technisch verfijnde middenvelder. “We weten dat we het spel door balbezit kunnen controleren en dat is waar hij het meest op aandringt.”

De trainer van Barcelona kon zaterdag ook op positieve woorden rekenen van Steven Gerrard. De manager van Aston Villa is van mening dat Barça de juiste keuze heeft gemaakt om Ronald Koeman in oktober vorig jaar te ontslaan. Ik denk dat de keuze voor Xavi een geniale zet was van Barcelona”, zei Gerrard. "Xavi heeft Barça in zijn dna en is daar vele jaren een middenvelder van wereldklasse geweest. Hij kent de speelstijl die alle mensen bij Barcelona willen zien en na een aantal moeilijke jaren lijkt het erop dat ze terug zijn waar ze horen te zijn.”