Italië laat complete, ‘schaamteloze’ chaos achter in kleedkamer na mislopen WK

Zondag, 27 maart 2022 om 18:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:07

De Italiaanse selectie heeft zich van zijn slechtste kant laten zien na het mislopen van het WK. Gli Azzurri gingen afgelopen donderdag in de halve finale van de play-offs verrassend met 0-1 onderuit tegen Noord-Macedonië. De uitschakeling leidde tot veel frustratie in de Italiaanse spelersgroep, die na de pijnlijke nederlaag een chaos achterliet in de kleedkamer. Het duel werd gespeeld in het Stadio Renzo Barbera, waar Palermo normaal zijn competitiewedstrijden afwerkt.

Enkele dagen na de teleurstelling gaan beelden rond die onder meer door La Gazzetta dello Sport gedeeld worden. In de video is te zien hoe er een grote puinhoop is achtergelaten in de kleedkamer van de Italiaanse selectie. Onder meer sigarettenpeuken, bananenschillen, waterflessen en etensresten worden in alle hoeken van de ruimtes gevonden. De krant noemt het de wijze waarop de kleedkamer werd aangetroffen een ‘schaamteloze chaos’.

#Italia, gli spogliatoi della vergogna! Ecco come si presentava lo spogliatoio degli #Azzurri il giorno dopo la partita con la #MacedoniaDelNord: figura pessima fatta dai giocatori! pic.twitter.com/NR8CCXajb9 — Juventus Fans (@_juventusfans) March 26, 2022

Italië wist van de laatste vijf WK-kwalificatiewedstrijden er slechts één te winnen en was dus veroordeeld tot het spelen van play-offs. De loting tegen het nietige Noord-Macedonië leek gunstig, maar pakte catastrofaal uit. De Italianen slaagden er niet in om de vijandige muur te slechten, terwijl Noord-Macedonië op koelbloedige wijze bleef wachten op het geschikte moment. Dat moment kwam er in de 92ste minuut, toen Aleksandar Trajkovski plotseling toesloeg en zijn land de 0-1 zege bezorgde.

Door de overwinning neemt Noord-Macedonië het in de finale op tegen Portugal. Voor Italië rest een winter zonder wereldkampioenschap. "Vaarwel wereld, vaarwel Europa, vaarwel alles", schreef La Gazzetta dello Sport daags na de nederlaag. "Vele nutteloze, onwaarschijnlijke en onnauwkeurige pogingen tot aanvallen leidden tot weer een wedstrijd die we niet in winst wisten om te zetten. Het avontuur is voorbij, Italië is niet meer, Mancini's spel bestaat niet meer. Dit is een ramp voor Italië."