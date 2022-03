‘Onvervangbare’ Dumfries op de radar bij Europese grootmacht

Zaterdag, 26 maart 2022 om 16:10

Denzel Dumfries lijkt zich langzaam onsterfelijk te maken bij Internazionale. De rechtervleugelverdediger had met het vertrek van Achraf Hakimi behoorlijke schoenen te vullen, maar lijkt weinig moeite te hebben met het niveau in de top van de Italiaanse competitie. De goede prestaties van de Oranje-international hebben er zelfs toe geleid dat hij op de radar is verschenen bij Bayern München, meldt La Gazzetta dello Sport. Of het daadwerkelijk tot een transfer gaat leiden valt te bezien, daar Inter niet bereid is om Dumfries zomaar te laten gaan.

"De Nederlander had even nodig om zich te vestigen, maar is nu een van de onvervangbare spelers van Inter", is de roze sportkrant lovend over de ontwikkeling van Dumfries. "Een beklimming die vergelijkbaar is met Hakimi. Twee of drie maanden op snuffelstage en dan kilometers maken." Dumfries kan na een moeizaam begin inmiddels rekenen op het volste vertrouwen van Simone Inzaghi. Van de laatste negen wedstrijden verscheen hij zeven keer aan de aftrap. In totaal kwam hij dit seizoen 25 keer in actie in de Serie A, waarvan 14 keer als basisspeler.

Die cijfers zijn ook Bayern München en Julian Nagelsmann niet ontgaan. De vooruitstrevende oefenmeester is op zoek naar een alternatief met meer power dan de meer gereserveerde vleugelverdediger Benjamin Pavard. De trainer van Der Rekordmeister heeft twee alternatieven achter de hand, maar zowel Bouna Sarr als Josip Stanisic wordt niet in staat geacht om die rol te vervullen. Dumfries past wel in het profiel van Nagelsmann, al zal het lastig worden om de Nederlander, die nog een contract heeft tot medio 2025, tussentijds los te weken bij Inter.

Inter bevindt zich financieel gezien niet in een positie om de deur op voorhand gesloten te houden voor geïnteresseerde clubs, maar de Nerazzurri zullen zich zeker niet lichtvaardig van Dumfries willen laten beroven. La Gazzetta dello Sport verwacht dat het niet gemakkelijk zal zijn voor de Duitse recordkampioen om te onderhandelen over Dumfries, tenzij de Duitsers met een niet te weigeren bedrag op de proppen komen. Helemaal uitgesloten wordt het niet, daar van Romelu Lukaku ook niet werd verwacht dat hij voor veel geld naar Chelsea zou vertrekken.