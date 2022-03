Tarik Tissoudali verschaft Marokko goede uitgangspositie voor WK-ticket

Vrijdag, 25 maart 2022 om 17:55 • Chris Meijer • Laatste update: 17:59

Marokko heeft zichzelf een goede uitgangspositie verschaft in de strijd om een ticket voor het WK van 2022 in Qatar. De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic speelde vrijdagmiddag dankzij het eerste interlanddoelpunt van invaller Tarik Tissoudali - voormalig speler van onder meer Telstar, SC Cambuur, VVV-Venlo en De Graafschap, tegenwoordig in dienst van AA Gent - met 1-1 gelijk op bezoek bij Democratische Republiek Congo. Komende dinsdag volgt in het Stade Mohammed V de return, waarin wordt beslist wie van de twee landen gaat deelnemen aan het WK.

In de laatste ronde van de Afrikaanse kwalificatiecyclus worden in vijf tweeluiken de WK-tickets verdeeld. Marokko rekende een ronde eerder af met Guinee-Bissau, Guinee en Soedan, terwijl Democratische Republiek Congo bovenaan eindigde in een poule met Benin, Tanzania en Madagaskar. Het spel golfde in de eerste fase in het Pentecost Martyrs Stadium van Kinshasa heen en weer, maar na twaalf minuten werd het duel opengebroken.

Yoane Wissa kreeg de gelegenheid om rond het strafschopgebied ruimte te zoeken voor het schot en zag zijn inzet via Romain Saïss achter doelman Yassine Bounou vallen. Marokko - waar Sofyan Amrabat een basisplaats had en Tissoudali bankzitter was - mocht van geluk spreken dat er voor rust niet al een ruimere achterstand op het scorebord stond. Wissa kreeg heel veel ruimte aan de linkerkant van het veld, maar kreeg de bal niet juist aangespeeld en Cédric Bakambu kon daardoor niet afdrukken in de doelmond. Marokko bracht daar in het slot van de eerste helft een kopkans van Youssef En-Nesyri tegenover.

Al snel na rust was Democratische Republiek Congo opnieuw dicht bij de 2-0, toen een poging van Wissa maar net langs de verkeerde kant van de paal ging. Kort daarna kreeg Marokko echter een buitenkans om op gelijke hoogte te komen. Een kopbal van Ryan Mmaee werd gekeerd door doelman Joël Kiassumbua en uit de daaropvolgende hoekschop schoot de bal via het hoofd van Samy Mmaee tegen de hand van Bakambu, waarna de bal op de stip ging. Ryan Mmaee schoot de bal echter huizenhoog over.

Tarik Tissoudali met het belangrijke uitdoelpunt voor Marokko! En wat voor eentje ??#WCQ2022 #WorldCup pic.twitter.com/zYlkbg96Xi — ESPN NL (@ESPNnl) March 25, 2022

Een kwartier voor het einde kwam Marokko alsnog op gelijke hoogte. Tissoudali was in het veld gebracht als invaller van En-Nesyri en kreeg de bal voor de voeten na een snelle counter, die begon na een uitstekende ingreep van Saïss op Bakambu. Een lange pass werd door Imran Louza teruggelegd, waarna Tissoudali op fraaie wijze raak schoot. Bounou redde in de slotfase nog uitstekend op een kopbal van invaller Ben Malango. Uiteindelijk besloot Democratische Republiek Congo het duel met tien man, nadat Ngonda Muzinga zijn tweede gele kaart ontving voor een overtreding op Achraf Hakimi.