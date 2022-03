Hoe Noord-Macedonië een cruciale rol speelt in de WK-loting van Nederland

Vrijdag, 25 maart 2022 om 12:20 • Tom Rofekamp

Noord-Macedonië verraste donderdagavond vriend en vijand door Italië uit te schakelen in de halve finale van de WK-play-offs. In de finaleronde wacht Portugal als tegenstander van de nummer 67 van de FIFA-wereldranglijst. De uitslag van dat duel kan echter ook voor Nederland grote gevolgen hebben. Bij een gunstig resultaat voor Noord-Macedonië lonkt pot 1 van de WK-loting, waardoor Oranje vele topfavorieten kan ontlopen.

De FIFA maakte begin deze week de procedure bekend voor de loting die op vrijdag 1 april in Doha, Qatar plaatsvindt. Samen met gastland Qatar zullen de zeven best geplaatste landen op de wereldranglijst een plek krijgen in pot 1. Nederland bezet momenteel de tiende plek en moet onder meer Portugal en Italië nog voor zich dulden. Als één van deze landen het WK zou halen, zou een plek bij de zeven hoogstgeplaatste landen schier onmogelijk worden.

Regerend EK-winnaar Italië is er echter door de blamage tegen Noord-Macedonië (0-1) sowieso niet bij in Qatar. Portugal deed in de eigen halve finale wel goede zaken door Turkije met 3-1 opzij te zetten en komt in de finale uit tegen de plaaggeest van Italië. Noord-Macedonië kan daarmee een cruciale rol spelen in de loting voor Nederland. Als het land Portugal weet te elimineren, is Oranje alleen nog afhankelijk van zijn eigen resultaat in de oefenduels tegen Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart).

Nederland heeft plek negen van de FIFA-wereldranglijst namelijk in het vizier. Denemarken - dinsdag dus tegenstander - neemt momenteel die positie in, maar staat op minder dan één punt voorsprong. Italië en Portugal staan respectievelijk op plek zes en acht van de wereldranglijst, maar hoeven niet meer ingehaald te worden als ze zich niet plaatsen.

Zaak is dus dat de oefenduels tegen Denemarken en Duitsland sowieso gewonnen worden, wil Oranje nog in pot 1 belanden. Ook zal er met onverdeelde aandacht worden gekeken naar het andere oefenduel van de Denen, tegen Servië. Bij een goed resultaat van Denemarken in dát duel wordt de kans op de negende plek van de wereldranglijst erg klein.

Mocht Portugal wel een ticket pakken via de play-offs óf mocht Denemarken Nederland alsnog voorblijven, is Oranje het hoogstgeplaatste land in pot 2. In dat scenario kan Oranje Qatar, België, Brazilië, Frankrijk, Argentinië, Engeland, Spanje en Portugal of Denemarken treffen uit pot 1. Tegelijkertijd ontloopt Oranje in ieder geval Duitsland en Zwitserland, de landen die zich al geplaatst hebben en door hun plek op de FIFA-ranglijst sowieso in pot 2 terecht zullen komen.

Vijf van de acht poules tijdens het WK zullen twee Europese landen tellen. Verder mogen landen uit andere werelddelen dan Europa niet aan elkaar gekoppeld worden. Wanneer er op 1 april in Doha geloot wordt, zijn 29 van de totaal 32 deelnemers bekend. Er worden dan nog twee tickets verdeeld in de intercontinentale play-off. Daarnaast wordt de play-off tussen Oekraïne, Schotland, Wales en Oostenrijk pas in juni gespeeld door de Russische invasie. De drie nog onbekende WK-deelnemers krijgen tijdens de loting een plek in pot 4.