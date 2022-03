Rafael van der Vaart: ‘Liever hier, dan dat hij naar Ajax of AZ gaat’

Donderdag, 24 maart 2022

Rafael van der Vaart heeft liever dat zijn zoon Damian zijn debuut maakt in het eerste elftal van Esbjerg fB dan dat hij een transfer maakt naar de jeugdopleiding van Ajax of AZ. Het vijftienjarige talent trok in de zomer van 2020 in bij zijn vader om zich bij de jeugdopleiding van Esbjerg te voegen. Tot die tijd speelde hij voor Victoria Hamburg.

Van der Vaart senior sloot zijn carrière af bij Esbjerg, waar hij zich vestigde vanwege de handbalcarrière van zijn vriendin Estavana Polman. Zijn zoon maakte klaarblijkelijk indruk in zijn eerste jaar bij de club, want in mei van het vorige jaar zette hij op zijn vijftiende verjaardag zijn handtekening onder zijn eerste profcontract. Op 16 februari maakte hij zijn officieuze debuut in het eerste elftal. De jonge middenvelder kwam in het oefenduel met Aarhus Fremad een kwartier voor het einde als invaller binnen de lijnen. Esbjerg verloor het oefenduel met het één niveau lager uitkomende Aarhus Fremad uiteindelijk met maar liefst 0-4.

“Het duurt nog wel even voor Damian echt bij de selectie zit, maar hij traint al af en toe mee en zo zet hij de volgende stapjes”, zegt Rafael van der Vaart tegenover Voetbal International. “Soms moet ik hem even aanpakken en bij hem doe ik dat net even wat harder. Dan kijk ik hem even met grote ogen aan en zeg ik: 'Wat?' Dan zegt hij: 'Sorry papa.' Ik reageer dan: 'Nee, het is trainer vandaag'. Een beetje geinen, maar hij moet natuurlijk wel luisteren.”

Van der Vaart hoopt dat zijn zoon ook de komende jaren nog in het shirt van Esbjerg te bewonderen is. “Dan hoor je: haal hem toch terug naar Nederland. Maar ik heb liever dat hij hier blijft, hier zijn debuut maakt in het eerste dan dat hij naar Ajax of AZ gaat en dan misschien niet aan de bak komt. Hier lekker sterk worden, dan kan hij mooie dingen laten zien. Hij wil heel graag hier blijven in elk geval.” Damian van der Vaart mocht begin maart meetrainen met Oranje Onder 16. Het was de eerste keer dat het tienertalent werd uitgenodigd voor een jeugdelftal van de KNVB.