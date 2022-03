Overzicht oefenduels: AZ vernedert Go Ahead, Twente krijgt firme tik

Donderdag, 24 maart 2022 om 15:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:59

In verband met een ingelast interlandweekend werken verschillende Eredivisieclubs deze week een oefenwedstrijd af. In dit artikel kun je het wedstrijdschema, de resultaten en de doelpuntenmakers van alle clubs in de Eredivisie teruglezen. De competitie wordt op zaterdag 2 april weer hervat met het duel tussen FC Groningen en Ajax (16.30 uur).

Programma + uitslagen

Uitslagen woensdag 23 maart:

Feyenoord - RKC Waalwijk 3-3

Linssen (1-0), Bel Hassani (1-1), Kuijpers (1-2), Linssen (2-2), Naujoks (3-2), Meulensteen (3-3

Uitslagen donderdag 24 maart:

AZ - Go Ahead Eagles 7-1

Aboukhlal (1-0), Sowah (2-0), Bakker (2-1, pen.), Aboukhlal (3-1), Reijnders (4-1), Koopmeiners (5-1), Aboukhlal (6-1, pen.), Aboukhlal (7-1)

Fortuna Düsseldorf - FC Twente 4-0

sc Heerenveen - PEC Zwolle 1-0

Van Hooijdonk

Willem II - Jong PSV 1-2

Romero (0-1, pen.), Bergström (1-1), Jimenez (1-2)

Programma vrijdag 25 maart:

VfL Bochum - Heracles Almelo 13.00