Pogba openhartig over depressie: ‘Het begon toen Mourinho bij United kwam’

Woensdag, 23 maart 2022 om 10:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:41

Paul Pogba heeft in het verleden onder José Mourinho bij Manchester United geworsteld met een depressie, zo onthult de middenvelder in een groot interview met le Figaro. De 29-jarige Fransman heeft sinds zijn komst naar United voortdurend kritiek te verduren gehad vanuit de media, waardoor de druk naar eigen zeggen op hem toenam.

“Ik heb een depressie gehad tijdens mijn carrière, maar daar praten we bijna nooit over”, vertelt Pogba tegenover Le Figaro. “Soms weet je niet dat je depressief bent, dan wil je je gewoon afzonderen, alleen zijn, dit zijn onmiskenbare signalen. Het begon voor mij toen Mourinho bij United kwam.” Pogba is niet de enige profvoetballer die zich recent uitsprak over mentale gezondheidsproblemen. In het afgelopen jaar gaven ook Marcus Rashford en Neymar een openhartig interview, waarin het onderwerp ter sprake kwam.

Pogba heeft niet alleen te maken met de aanhoudende druk van de media.Onlangs werd er ook ingebroken in zijn huis terwijl zijn kinderen thuis waren. De inbraak heeft ook een negatief effect gehad op zijn welzijn. “Ik ontdekte dat er was ingebroken in mijn huis nadat drie mensen mijn kluis hadden gestolen”, zegt de middenvelder. “Er zaten juwelen van mijn moeder in en mijn gouden WK-medaille. Wat me het meest beangstigde was dat mijn twee kinderen thuis waren met de oppas tijdens de inbraak. Ze hoorde alles, belde mijn vrouw en de beveiliging en sloot zich vervolgens met de jongens op in een kamer. Een paar dagen lang was ze geschokt. Het belangrijkste is dat het goed gaat met mijn kinderen.”

Pogba staat bekend om zijn persoonlijkheid en wijze waarop hij zich op sociale media uit. Zijn mentale gezondheid heeft echter een klap gekregen. De middenvelder is blij dat hij zich deze week weer bij het nationale elftal van Frankrijk mocht melden. “De laatste dagen zijn natuurlijk niet makkelijk geweest na de inbraak in mijn huis en de uitschakeling in de Champions League (door Villareal, red.), dus het voelt geweldig om hier te zijn”, schrijft Pogba op Twitter. “Ik kan me weer concentreren op datgene waar ik van houd.”