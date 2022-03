Maldini maakt van Nederlander belangrijkste doelwit voor de flanken

Dinsdag, 22 maart 2022 om 08:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:08

Noa Lang vervolgt zijn carrière mogelijk in de Serie A. Volgens La Gazzetta dello Sport is de aanvaller op de radar verschenen bij AC Milan. De roze sportkrant schrijft dat de buitenspeler van Club Brugge een van de belangrijkste transferdoelwitten van Milan is om de flanken te versterken. Lang zelf zou niet onwelwillend tegenover een vertrek staan bij Brugge. Zijn contract loopt in België nog door tot de zomer van 2025.

La Gazzetta dello Sport schrijft dat er reeds contact is geweest tussen Paolo Maldini en de clubleiding van Brugge om een transfer te bespreken. De Italiaanse sportkrant weet dat Blauw Zwart bereid is om te praten over een overgang en minimaal twintig miljoen euro wil hebben voor Lang. Vermoedelijk zal i Rossoneri dieper in de buidel moeten tasten, daar Lang afgelopen zomer zijn contract nog met een jaar heeft verlengd tot de zomer van 2025. In België houden ze er rekening mee dat de Oranje-international rond de dertig miljoen euro op moet leveren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Club Brugge-watcher Niels Poissonnier van Het Laatste Nieuws gaf eind januari tegenover Voetbalzone al aan dat de kans 'reëel' is dat Lang aan het einde van het seizoen vertrekt. "Hij heeft in oktober een dip gehad, maar was in december weer beslissend", aldus Poissonnier. "Ze willen van hem een nieuw transferrecord maken met een slordige dertig miljoen euro." Ook van Charles De Ketelaere wordt verwacht dat hij Club Brugge voor een soortgelijk bedrag verlaat deze zomer. De 21-jarige middenvelder is aan een ijzersterk seizoen bezig en wordt met menig Europese topclub in verband gebracht.

Lang zit niet in de beste fase van zijn seizoen bij Brugge. De Nederlander is onder trainer Alfred Schreuder zelfs niet meer wekelijks verzekerd van een basisplek en moest het de voorbije twee wedstrijden doen met korte invalbeurten. Bovendien was hij dit kalenderjaar nog niet trefzeker in alle competities. Wel kreeg hij eind december rood in de competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge en kon hij in februari vroegtijdig inrukken tegen AA Gent met een directe rode kaart. Maandag meldde Lang zich in Zeist bij het Nederlands elftal voor de vriendschappelijke interlands tegen Denemarken en Duitsland.