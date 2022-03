‘Die club lijkt me in veel opzichten een ideale klus voor Erik ten Hag’

Zaterdag, 19 maart 2022 om 07:35 • Laatste update: 08:27

Het wordt de hoogste tijd dat Erik ten Hag ‘als de sodemieter’ bij een internationale topclub tekent, zo stelt Sjoerd Mossou. De journalist van het Algemeen Dagblad wijst zaterdag in zijn column op het moeizame spel van Ajax in de voorbije weken en de rol dan wel uitspraken van de trainer omtrent Quincy Promes en Marc Overmars. “En dan hebben we nog niet eens over het dossier André Onana gehad, of over coronagate, of over Ten Hags consequente weigering om het wispelturige huilebalkje Antony eens - publiekelijk - een schop onder zijn Zuid-Amerikaanse reet te geven.”

“Oftewel: het wordt de hoogste tijd dat Erik als de sodemieter bij een internationale topclub tekent. Enige haast is geboden”, stel Mossou. “Het momentum van Ten Hag kan opeens weer voorbij zijn straks, zo opportunistisch gaan die dingen. (...) Gelukkig staat Ten Hag al een tijdje op pole position bij Manchester United. Het huidige gehannes is de tabloids nog grotendeels ontgaan, wat gunstig is: in Engeland is Ten Hag nog altijd de aanstormende topcoach die Ajax terugbracht aan de internationale (sub)top.”

De naam van Ten Hag zingt al langer rond bij Manchester United. “Het lijkt me in veel opzichten een ideale klus voor Ten Hag. Wat wil je nog meer: een topclub die al zó lang in verval is, dat het alleen maar beter kan.” Mossou ziet ook parallellen met Ajax. “Ook Ajax was vóór Ten Hag vaak een club op een dwaalspoor. Ook bij Ajax ging het jarenlang over van alles, en pas daarna over voetbal. Ook bij United krijgt Ten Hag straks rugdekking van een nieuw ingerichte clubleiding.”

Langer bij Ajax blijven is ‘geen serieuze optie meer’, oordeelt de jounalist. “De cyclus nadert zijn einde, de citroen is uitgeperst, voor Ten Hag valt te hopen dat er nog een paar kampioensdruppeltjes in zitten. Morgen winnen van Feyenoord zal vast geen probleem zijn. Ajax wint al zijn Klassiekers in Amsterdam, en daarna is het interlandbreak, ideaal voor een geheime meeting op een geblindeerde hotelkamer. Rondmaken die hap, voor het te laat is.”

Ten Hag, 52 jaar, verlengde in april vorig jaar zijn contract met Ajax tot de zomer van 2023. Hij werd destijds in verband gebracht met enkele Duitse clubs, waaronder RB Leipzig en Eintracht Frankfurt, en ook Tottenham Hotspur. Ten Hag was eerder trainer bij FC Utrecht, het tweede elftal van Bayern München en Go Ahead Eagles. Daarvoor was hij als assistent werkzaam bij PSV en FC Twente.