Johan Derksen: ‘We kunnen met hem toch niet op een WK verschijnen?’

Vrijdag, 18 maart 2022 om 22:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:15

Johan Derksen lijkt niet erg onder de indruk te zijn van de doelmannen die vrijdag definitief werden geselecteerd door bondscoach Louis van Gaal voor de aankomende oefeninterlands tegen Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart). De analist kan Mark Flekken naar eigen zeggen niet echt beoordelen en over de prestaties van Tim Krul bij hekkensluiter Norwich City is hij niet bijster enthousiast. Derksen kan zich in ieder geval niet voorstellen dat Van Gaal in aanloop naar het WK voor Joël Drommel kiest als eerste keus

"We kunnen toch niet met die keeper van PSV op een WK verschijnen?", zegt Derksen vrijdagavond in Vandaag Inside bij het item over de keepers van Oranje. "Nee, maar in principe is Justin Bijlow tegen die tijd net weer beter en misschien net weer geblesseerd, dat weet je bij Bijlow nooit", werpt presentator Wilfred Genee op. "En we hebben ook gewoon nog bij Valencia onze eigen Jasper Cillessen." Ook de naam van Remko Pasveer passeert de revue, met Hélène Hendriks die denkt dat de Ajax-doelman 32 jaar is. Derksen komt er gelijk overheen met een opmerking. "Nee joh, Pasveer is veel ouder (38 jaar, red.). Die zit als de WK is misschien in een bejaardentehuis."

Ook de enigszins verrassende oproep van Van Gaal voor Jordan Teze wordt besproken in de talkshow. Derksen geeft de centrumverdediger van PSV voorlopig het voordeel van de twijfel. "Als Van Gaal Teze een goede centrale verdediger vindt met opbouwende kwaliteiten, nou dan moet hij hem nemen. Ik heb eerlijk gezegd niet specifiek op Teze gelet (tegen FC Kopenhagen, red.). Het is zo'n meevoetballer bij PSV als je naar zo'n wedstrijd zit te kijken", geeft Derksen toe dat hij Teze er niet gelijk vindt uitspringen in het elftal van PSV.

Derksen geeft daarna aan dat hij het jammer vindt dat Ryan Gravenberch voorlopig niet in beeld is bij het grote Oranje. "Ik denk dat Gravenberch het een persoonlijke belediging vindt", verwijst Derksen naar het feit dat de Ajax-middenvelder genoegen moet nemen met een plaats in de selectie van Jong Oranje. Genee denkt dat Van Gaal Gravenberch wil prikkelen, maar daar gelooft Derksen niet in. "Dat vind ik zo'n amateurpsychologie, daar hou ik helemaal niet van. Dat is gewoon manipuleren van mensen", zo luidt het duidelijke oordeel over het passeren van Gravenberch bij het Nederlands elftal.

