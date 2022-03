Louis van Gaal verrast met Jordan Teze en vervanger voor Frimpong

Vrijdag, 18 maart 2022 om 12:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:44

De definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland is bekend. Bondscoach Louis van Gaal kiest ervoor om Hans Hateboer (Atalanta) en Jordan Teze (PSV) er verrassend bij te halen. Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Justin Bijlow (Feyenoord), Stefan de Vrij (Internazionale), en Luuk de Jong (Barcelona) vallen af ten opzichte van de eerste selectieronde. Rick Karsdorp (AS Roma) wordt dus na zijn kritische interview opnieuw buitenspel gezet, ondanks de problemen op de rechtsbackpositie. Jordy Clasie (AZ) behoudt net als in de voorselectie de voorkeur boven Ryan Gravenberch (Ajax), die thuisblijft.

Dat Bijlow en Frimpong niet geselecteerd zijn komt niet als verrassing. Bijlow, normaliter eerste keus van Van Gaal, is voor de rest van het seizoen uitgeschakeld vanwege een voetblessure. Ook Frimpong komt deze jaargang niet meer in actie: de verdediger van Bayer Leverkusen liep afgelopen zondag een fikse enkelblessure op in het duel met 1. FC Köln (0-1 verlies). Voor Frimpong was de blessure extra zuur, daar de 21-jarige zijn debuut voor het Nederlands elftal kon gaan maken. De Vrij is eveneens niet fit genoeg om te spelen voor Oranje, terwijl Luuk de Jong op sportieve gronden lijkt te zijn afgevallen.

Karsdorp gaf begin maart een reactie op het uitblijven van een uitnodiging voor Oranje. "Eigenlijk heb ik nooit wat van de KNVB gehoord", aldus de rechtsback van AS Roma, die op meer gehoopt had. "Ja, vorig jaar met het EK, toen zat ik even in de voorselectie. Ik moet ook gewoon eerlijk zijn. Op een gegeven moment komen er ook nieuwe spelers." En dus rekent hij al niet meer op Oranje. "Dat ik iets uit mijn hoofd zet, is wat anders dan niet beschikbaar zijn maar ik heb het makkelijk geaccepteerd." Ook na de blessure van Frimpong zit de ex-Feyenoorder er niet bij: Hateboer van Atalanta krijgt de kans.

Oranje heeft zich al geplaatst voor het WK. In aanloop naar het wereldkampioenschap oefent de ploeg van Van Gaal tegen Denemarken en Duitsland. Zaterdag 26 maart staat in de Johan Cruijff ArenA het duel met de Denen op het programma, drie dagen later speelt het Nederlands elftal in hetzelfde stadion tegen de Duitsers. Bij Denemarken kan Christian Eriksen ruim negen maanden na zijn hartstilstand zijn rentree gaan maken voor de nationale ploeg.

De volledige selectie:

Doel: Tim Krul (Norwich City), Joël Drommel (PSV), Mark Flekken (SC Freiburg)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Matthijs de Ligt (Juventus), Hans Hateboer (Atalanta), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jurriën Timber (Ajax), Jordan Teze (PSV) Owen Wijndal (AZ)

Middenveld: Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain), Jordy Clasie (AZ)

Aanval: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Arnaut Danjuma (Villarreal), Cody Gakpo (PSV), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Memphis Depay (Barcelona), Wout Weghorst (Burnley)