Erik ten Hag verklaart waarom hij Naci Ünüvar voorlopig niet selecteert

Vrijdag, 18 maart 2022 om 16:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:49

Erik ten Hag vindt niet dat Naci Ünüvar al klaar is voor een vaste plek in de A-selectie van Ajax. Vrijdagmiddag laat de trainer van de Amsterdammers op de persconferentie weten dat Zakaria Labyad de voorkeur krijgt boven Ünüvar in de wedstrijdselectie voor de Klassieker van komende zondag. Bovendien komt de coach met een medische update over Sean Klaiber, Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg.

Aangezien Labyad over een aflopend contract beslist en Ünüvar gezien wordt als een aanstormend talent uit eigen jeugd, krijgt Ten Hag de vraag waarom hij laatstgenoemde vooralsnog niet of zelden bij de selectie haalt. “Naci is op de goede weg, maar hij is nog niet op de weg om voor ons het verschil te maken”, reageert Ten Hag, die aangeeft op dit moment meer toegevoegde waarde van Labyad verwacht. “'Hij heeft het in het verleden al bewezen. Je moet eens naar zijn statistieken kijken. Als je niet speelt, kun je natuurlijk niet werken aan je statistieken. Maar wanneer Labyad speelde voor Ajax, leverde hij altijd.”

Verder voorziet Ten Hag de perszaal desgevraagd van informatie over de medische situatie van zijn spelersgroep. De selectie is ongehavend uit het verloren Champions League-duel met Benfica (0-1) gekomen en alleen de langdurig geblesseerden zullen in de wedstrijd tegen Feyenoord afwezig zijn. Ondanks het feit dat Ten Hag aangeeft Stekelenburg al te zien ‘zweven op de training’, verwacht hij niet dat de doelman voor het einde van het huidige seizoen terugkeert in de wedstrijdselectie. Hetzelfde geldt voor Klaiber en Pasveer.

Ten Hag hoopt tegen de Rotterdammers de vervelende nasmaak van de nederlaag op het miljardenbal weg te spoelen. "Ik heb de afgelopen dagen even geen voetbal gekeken. Ik was er wel even klaar mee. We hebben nog heel veel om voor te spelen dit seizoen: de competitie en de beker. Er komen nog heel veel finales aan, en zondag is zo'n finale", aldus de trainer. Bij winst garandeert Ajax zich minimaal van nog een speelronde aan kop van de Eredivisie; nummer drie Feyenoord kan bij een overwinning inlopen tot op drie punten.