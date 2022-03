PSV zette supporters FC Kopenhagen met listige truc op verkeerde been

PSV heeft de supporters van FC Kopenhagen met een listige truc bewust op het verkeerde been gezet. De Deense fans staken in de nacht van woensdag op donderdag vuurwerk af, maar stonden bij het verkeerde hotel. Volgens Mario Götze was het een vooropgesteld plan van de Eindhovenaren, die de spelersbus bewust bij het verkeerde hotel parkeerden. De selectie van PSV verbleef bij een hotel enkele kilometers verderop in de stad.

Fans van FC Kopenhagen probeerden in de nacht van woensdag op donderdag om de selectie van PSV uit hun slaap te houden in aanloop naar de return in de Conference League. De Deense aanhang stak vuurwerk af, maar stond bij het verkeerde Radisson-hotel. De selectie van PSV verbleef in een ander hotel van de keten in een ander deel van de stad, waardoor nietsvermoedende hotelgasten uit hun slaap werden gehouden en niet de spelers van PSV.

Ook de media-afdeling van de Eindhovense club kreeg lucht gekregen van de knullige actie van de Kopenhagen-fans en deelde op Twitter een foto van een bekende meme met de verschillende hotels van Radisson. Volgens Götze was het een voorbedacht plan. "We hadden de bus bij een ander hotel geparkeerd. Dat was bewust", aldus de Duitser na afloop van de met 0-4 gewonnen achtste finale bij het clubkanaal van PSV. "Ik heb het meegekregen. Maar ik heb heel goed geslapen. "

Er was ook minder goed nieuws te betreuren voor PSV. Na afloop van het duel werden supportersbussen van de club bekogeld door fans van Kopenhagen, schrijft het Eindhovens Dagblad. In totaal waren er zo'n 1.100 fans van de Eindhovense club aanwezig bij het duel, waarvan er tweehonderd reisden met bussen van Supportersvereniging PSV. Na afloop van het duel werden zij slachtoffer van de baldadige Kopenhagen-fans, die middels stenen twee van de drie bussen vernielden.