Man ketent zich met nek vast aan doelpaal en legt Premier League-duel stil

Donderdag, 17 maart 2022 om 22:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:12

De Premier League-wedstrijd tussen Everton en Newcastle United (0-0) is donderdagavond stil komen liggen door een veldbestormer. De supporter betrad in de 49ste minuut van de wedstrijd plots het veld en besloot zichzelf aan zijn nek vast te ketenen aan een doelpaal. Het lijkt erop dat de veldbestormer daarvoor een tie-wrap gebruikte. Aan zijn t-shirt is af te leiden dat het om een protestactie gaat, want daarop staat: 'Just Stop Oil'. Stewards en beveiligers slaagden erin om de jongeman los te krijgen, waarna het duel na vijf minuten kon worden hervat.