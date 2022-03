Southgate passeert grote namen en heeft plek voor verrassende debutant

Bondscoach Gareth Southgate heeft de definitieve selectie van Engeland bekendgemaakt voor de oefenwedstrijden tegen Zwitserland en Ivoorkust. De keuzeheer van the Three Lions passeert Marcus Rashford en Jadon Sancho en neemt met Marc Guehi een verrassende debutant in zijn selectie op. De 21-jarige verdediger is dit seizoen een vaste basiskracht bij Crystal Palace.

Rashford en Sancho verkeren momenteel niet in beste vorm bij Manchester United. Het is voor Southgate aanleiding geweest om het tweetal links te laten liggen voor de komende oefeninterlands in maart. Sancho ontbrak ook al tijdens de WK-kwalificatieduels van Engeland tegen San Marino en Albanië in november. "Jadons prestaties zijn verbeterd bij Manchester United, maar op zijn positie hebben we grote concurrentie", zegt Southgate tijdens het persmoment. "Kijk alleen maar naar de andere vleugelaanvallers in de selectie: Bukayo Saka, Emile Smith Rowe en Phil Foden."

Guehi wordt juist door de bondscoach beloond voor zijn goede spel bij Palace. De centrumverdediger besloot Chelsea afgelopen zomer na 14 jaar te verlaten en maakte voor 23 miljoen euro de overstap naar the Eagles. Guehi speelde al wel zestien interlands voor Engeland Onder 21 en kwam hierin één keer tot scoren. "Hij heeft een heel consistent seizoen", verklaart Southgate zijn keuze. Hij heeft echt indruk gemaakt, zowel aan de bal als zonder. In grote wedstrijden blijft hij heel rustig."

Volledige selectie Engeland:

Doel:

Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Verdediging:

Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers, Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United, Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Ben White (Arsenal)

Middenveld:

Jude Bellingham (Borussia Dortmund, Conor Gallagher (Crystal Palace), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Declan Rice (West Ham United), James Ward-Prowse (Southampton)

Aanval:

Tammy Abraham (AS Roma), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur, Bukayo Saka (Arsenal), Emile Smith Rowe (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City