Beukema had slapeloze nachten: ‘Slot zei dat het goed zou komen, maar...’

Dinsdag, 15 maart 2022 om 19:38 • Dominic Mostert

Sam Beukema had slapeloze nachten toen hij moest kiezen tussen AZ en Feyenoord. Omdat hij vorig seizoen uitblonk bij Go Ahead Eagles, had 'iedere Eredivisie-club op Ajax en PSV na' wel interesse, vertelt de verdediger in de podcast Tiki-Taka United. Beukema sprak met de trainers van AZ en Feyenoord en koos uiteindelijk voor een transfer naar Alkmaar. Hij is geen vaste basisklant, maar staat nog honderd procent achter zijn keuze.

Beukema bereikte in maart 2021 een akkoord met AZ. Hij wilde duidelijkheid hebben voordat een 'cruciale periode' aanbrak waarin Go Ahead streed om promotie naar de Eredivisie. "Maar Feyenoord was ook in de race. Eigenlijk had iedere club op Ajax en PSV na wel interesse. Ik heb gesproken met Arne Slot en dat voelde ook heel goed", blikt Beukema terug. De verdediger, die in Alkmaar concurreert met Pantelis Hatzidiakos, koos vanwege 'het plan en het grotere plaatje' voor de ploeg van Pascal Jansen.

"Feyenoord was wel mijn jeugdliefde", geeft hij evenwel aan. "Het was heel moeilijk, ik sliep er niet van. Ik was heel onrustig in mijn hoofd." Beukema werd door zijn ouders geholpen met zijn keuzestress. "We hebben een lijstje gemaakt en alles op een rij gezet. De gesprekken met de trainers voelden goed, maar AZ wilde echt doorpakken. Op Feyenoord moest ik wachten om financiële redenen, zij konden geen beloften doen. Arne zei wel dat het goed zou komen, maar je wilt toch duidelijkheid hebben richting de cruciale periode die kwam."

"AZ had een heel goed plan en dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven", verklaart Beukema, die vindt dat hij een goede keuze heeft gemaakt. "Honderd procent." De 23-jarige stopper, die vooralsnog 4 keer als basisspeler en 13 keer als invaller meedeed in de Eredivisie, vindt dat hij goed aanhaakt bij zijn nieuwe club. "In de voorbereiding was het even aanpoten, maar uiteindelijk ga je wel mee in het niveau. Ik merk dat ik nu op AZ-niveau zit en ik voel dat er meer in zit. Het is een aardige stap van Go Ahead naar AZ, maar volgens mij heb ik me goed aangepast en gaat het best lekker."