Barcelona heeft Nederlanders niet nodig en breekt Spaans record

Zondag, 13 maart 2022 om 22:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:12

Barcelona heeft zondagavond een eenvoudige overwinning geboekt in LaLiga. Het team van Xavi was met name in de eerste helft oppermachtig tegen Osasuna en won uiteindelijk met 4-0. Geen enkele Nederlander had een basisplaats, al maakte Memphis Depay wel zijn opwachting als invaller. Barcelona brak een Spaans record, want door het doelpunt van Riqui Puig (de 4-0) hebben 22 verschillende spelers dit seizoen gescoord voor de club. Barcelona staat derde, op vijf punten achterstand van nummer twee Sevilla en met een wedstrijd tegoed.

Barcelona moest het stellen zonder de geschorste Nico González. Op de rechtsbackpositie speelde Dani Alves, die niet is ingeschreven voor de Europa League en daardoor donderdag ontbrak tegen Galatasaray (0-0). Sergiño Dest is het slachtoffer van zijn rentree in de basis. In het centrum van de defensie maakte Ronald Araújo plaats voor Gerard Piqué, die zijn 600ste officiële wedstrijd voor Barcelona speelde. Op het middenveld bleef alleen Pedri staan; ditmaal speelde hij naast Sergio Busquets en Gavi in plaats van naast Nico en Frenkie de Jong. In de voorhoede behield alleen Ferran Torres zijn basisplek. Donderdag speelde hij samen met Memphis Depay en Adama Traoré voorin, maar ditmaal met Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé.

Ook Luuk de Jong begon op de bank. Er stond dus geen enkele Nederlander op het veld, maar die bleek Barcelona ook niet nodig te hebben. De ploeg van Xavi was oppermachtig in de eerste helft en leidde in de rust met 3-0. Ferran Torres maakte de eerste twee doelpunten. De aanvaller mocht na dertien minuten aanleggen voor een strafschop na een overtreding van rechtsback Nacho Vidal op Gavi. Hij plaatste de bal zuiver in de rechterhoek: 1-0. Na twintig minuten ontving Ferran in het strafschopgebied een splijtende steekpass van Dembélé, waardoor hij plots voor keeper Sergio Herrera stond. Hij schoof de bal onder Herrara en zette Barcelona op een comfortabele 2-0 voorsprong.

Ook bij het derde doelpunt kwam de assist van Dembélé. De Fransmn verstuurde vanaf de rechterflank een lage, indraaiende voorzet richting de doelmond. Aubameyang reageerde alert en rondde af met zijn uitgestoken rechterbeen. In de tweede helft nam Barcelona gas terug. Zeventien minuten voor tijd kwamen Depay en Riqui Puig samen binnen de lijnen en laatstgenoemde zorgde toch nog voor de 4-0. Zijn schot vanaf de zestienmeterlijn werd nog gekeerd door Herrera, maar Puig snelde naar de bal toe voor de rebound, omspeelde de keeper en scoorde van dichtbij. Puig maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen en is de 22ste doelpuntmaker van Barcelona dit seizoen in LaLiga, een Spaans record. Depay probeerde de 5-0 te maken met een spectaculaire hakbal, maar kreeg de bal net niet richting doel.

