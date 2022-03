Fenomenale (en lompe) Havertz held in minuut 90; grote zorgen bij Everton

Zondag, 13 maart 2022 om 17:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:25

Chelsea heeft zondagmiddag op de valreep een overwinning geboekt tegen Newcastle United. Kai Havertz, die na een lompe overtreding mogelijk al niet meer op het veld had mogen staan, bracht die in de slotminuut dankzij een fenomenale aanname binnen: 1-0. Verderop in Engeland ging Everton - met Donny van de Beek in de basis - wéér onderuit, ditmaal tegen Wolverhampton Wanderers (0-1). The Toffees staan nu alleen nog op doelsaldo boven de degradatiezone.

Chelsea - Newcastle United 1-0

Hakim Ziyech keerde na vier wedstrijden terug in de basis bij Chelsea, dat het moeilijk had met Newcastle. Kai Havertz kwam op slag van rust zeer goed weg met een elleboog die de spits van the Blues vol in het gezicht plantte bij Dann Burn: slechts een gele kaart. Chelsea werd in blessuretijd van de eerste helft gered door doelman Édouard Mendy, die briljant reageerde op een schot van Miguel Almirón. Chelsea leek in de absolute slotfase af te stevenen op een bloedeloos gelijkspel, maar werd bij de hand genomen door Havertz. De Duitser nam een diepe bal van Jorginho werkelijk subliem aan en rondde beheerst af: 1-0.

Everton - Wolverhampton Wanderers 0-1

De thuisclub, maandag met 5-0 afgedroogd door Tottenham Hotspur, begon met Donny van de Beek als centrale middenvelder op Goodison Park. Het leverde het kwakkelende Everton geen voorsprong op halverwege. Vier minuten na de hervatting ging het opnieuw mis voor het elftal van manager Frank Lampard. Rúben Neves wist Conor Coady te bereiken met een bal bij de eerste paal en de aanvoerder kopte onberispelijk raak: 0-1. Het werd nog erger voor Everton in de 78ste minuut, toen verdediger Jonjoe Kenny met een tweede gele kaart moest vertrekken. De degradatiestreep is weer een stuk dichterbij gekomen voor Everton, daar achtervolger Watford met 1-2 wist te winnen bij Southampton.

West Ham United - Aston Villa 2-1

The Hammers herstelden zich van de 1-0 nederlaag van donderdag tegen Sevilla in de achtste finale van de Europa League. De Londenaren sloegen overigens pas in de slotfase toe tegen Aston Villa, waar Anwar El Ghazi geen deel uitmaakte van de wedstrijdselectie. Een emotioneel moment in de 70ste minuut voor doelpuntenmaker Andriy Yarmolenko, afkomstig uit Oekraïne. Hij nam de bal op fraaie wijze aan en tekende daarna beheerst voor de 1-0 van West Ham. In de 82ste minuut verdubbelde Pablo Fornals de score, na goed voorbereidend werk van Declan Rice en Saïd Benrahma. Aston Villa was daarna niet meer bij machte om er een slotoffensief uit te persen. Middenvelder Jacob Ramsey bracht de spanning terug in de slotminuut met een schot waar doelman Lukasz Fabianski geen antwoord op had: 2-1. De vier minuten aan blessuretijd waren echter niet aan Aston Villa besteed om de comeback in het London Stadium compleet te maken.

