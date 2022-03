Geëmotioneerde Joost van Aken sluit ouders in de armen na duel met RKC

Zaterdag, 12 maart 2022 om 23:54 • Dominic Mostert

Hoewel RKC Waalwijk en sc Heerenveen de aanwezige supporters zaterdagavond niet konden vermaken (0-0), beleefde Joost van Aken een heuglijke dag. De verdediger van Heerenveen maakte zijn rentree na een afwezigheid van zes maanden. Van Aken had een basisplaats, werd verkozen tot man van de wedstrijd en zocht na afloop zijn ouders op, die aanwezig waren in het Mandemakers Stadion.

De 27-jarige Van Aken kwam vorige maand transfervrij naar Heerenveen, nadat hij zijn contract bij de Belgische club Zulte Waregem liet ontbinden. Hij kende een bijzonder ongelukkige periode in België. Zulte had hem in de zomer van 2021 overgenomen van Sheffield Wednesday, maar hij pakte in zijn eerste Pro League-wedstrijd een rode kaart en speelde sindsdien nooit meer, mede door een slepende rugblessure.

"Ik heb het zwaar gehad: veel blessures, veel operaties, mensen die me hebben afgeschreven... Mensen zeiden dat professioneel voetbal er misschien niet meer in zat. Dus ik ben blij dat ik vandaag (zaterdag, red.) heb laten zien dat ik het nog kan", zegt Van Aken in een interview met ESPN. "Mijn ouders waren trots, ik kan me niet eens meer heugen wanneer zij me voor het laatst hebben zien voetballen. Ik wist natuurlijk dat ik ging starten, dus ze zeiden: we willen erbij zijn. Dat vond ik alleen maar mooi."

Het mooiste moment van de avond: Joost van Aken die zijn ouders in de armen sluit. pic.twitter.com/NHCMLzSnCl — Sander de Vries (@SanderVries_LC) March 12, 2022