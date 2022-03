Sparta boekt na schrikmoment om Beugelsdijk zeer belangrijke overwinning

Zaterdag, 12 maart 2022 om 18:25 • Chris Meijer • Laatste update: 18:27

Sparta Rotterdam heeft zaterdagmiddag hele belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. Door een doelpunt van Adil Auassar werd Go Ahead Eagles - dat het zonder de met corona besmette hoofdtrainer Kees van Wonderen moest stellen - op Het Kasteel met 1-0 verslagen. Een zware blessure van Tom Beugelsdijk wierp een schaduw over het duel: de verdediger kwam na amper een minuut spelen lelijk ten val en werd na minutenlang te zijn verzorgd met een hersenschudding van het veld gehaald. Sparta klimt door de zege van de laatste naar de zestiende plaats in de Eredivisie; Go Ahead blijft voorlopig elfde.

De wedstrijd tussen Sparta en Go Ahead kende een dramatisch begin, want binnen een minuut kwam Beugelsdijk volledig verkeerd terecht na een luchtduel met Isac Lidberg. Scheidsrechter Richard Martens had direct de ernst van de situatie in de gaten en maande de verzorgers om snel het veld op te komen. De spelers van Sparta en Go Ahead vormden samen een haag om het zicht op de behandeling van Beugelsdijk te ontnemen. Verzorgers van Sparta en Go Ahead en de toegesnelde EHBO waren ongeveer zes minuten met hem bezig, voordat Beugelsdijk onder luid applaus en gezang van supporters van beide ploegen met een brancard op een golfkarretje van het veld werd gehaald.

Martens overlegde kort met aanvoerders Adil Auassar en Bas Kuipers voordat de wedstrijd hervat werd met Bart Vriends als vervanger van Beugelsdijk. Al relatief snel gedurende de eerste helft werd duidelijk dat het naar omstandigheden goed ging met Beugelsdijk: hij had een hersenschudding opgelopen en hoefde niet voor nader onderzoek te worden overgebracht naar het ziekenhuis. De schrik zat er na het voorval zichtbaar in, want de wedstrijd kwam na de hervatting moeizaam op gang.

Beide ploegen kwam voor rust - die door zeven minuten blessuretijd even op zich liet wachten niet veel verder dan wat speldenprikjes: een inzet van Luuk Brouwers namens Go Ahead werd geblokt, terwijl Vito van Crooij twee mogelijkheden kreeg namens de thuisploeg. Ook in de tweede helft liet het gevaar in de strafschopgebieden lang op zich wachten. Na een klein uur spelen ging een knappe inzet van invaller Lennart Thy maar net voorbij het doel van Andries Noppert en tien minuten later werd de ban gebroken op Het Kasteel.

Een vrije trap van Van Crooij werd met 68 minuten op de klok door Auassar tegen de touwen gekopt. De openingstreffer vormde een impuls voor Sparta, want de thuisploeg ging nadrukkelijk op zoek naar de tweede treffer. Noppert voorkwam een treffer van Thy, maar werd een kwartier voor het einde geklopt door Mario Engels. Diens treffer werd echter geannuleerd wegens buitenspel. Sparta verzuimde vervolgens via Thy en Laurent Jans de wedstrijd in het slot te gooien, waardoor Go Ahead tot het laatste moment mocht hopen op een punt. Verder dan een door Maduka Okoye gekeerd schot van Giannis-Fivos Botos kwamen de bezoekers echter niet meer.