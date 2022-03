Geëmotioneerde Onana spreekt critici tegen: ‘Ik geef alles voor de club’

Donderdag, 10 maart 2022 om 19:25 • Tom Rofekamp

André Onana neemt komende zomer met pijn in zijn hart afscheid van Ajax. De veelbesproken Kameroenese doelman besloot na ruim zeven jaar bij de club zijn contract niet te verlengen, wat hem niet in dank werd afgenomen door de Amsterdamse fans. Onana zou 'een verrader' zijn, na alles wat Ajax tijdens zijn schorsing voor hem gedaan had. De doelman geeft in een uitgebreid interview met Ajax TV toe 'het oneens te zijn geweest' met mensen binnen de club, maar vindt dat er misverstanden bestaan over zijn ogenschijnlijke gebrek aan liefde voor Ajax.

Onana was vijf seizoenen steevast basisspeler onder de lat in Amsterdam, tot hij in februari 2021 geschorst werd vanwege het gebruik van het verboden middel furosemide. Toen de 25-jarige sluitpost vanaf november weer speelgerechtigd was, moest hij Remko Pasveer voor zich dulden, mede vanwege het feit Onana zijn aflopende contract niet wilde verlengen. Door blessures van zowel Pasveer en collega-doelman Jay Gorter krijgt Onana de komende tijd toch weer de kans onder de lat bij de huidig koploper van de Eredivisie.

"Voor mijn schorsing was ik een belangrijke speler hier", begint een zichtbaar geëmotioneerde Onana. "Ik moet die rol nu opnieuw zien te vervullen. Ik ben hier om het team te helpen." Met de kritiek die de 27-voudig international krijgt op zijn aanstande vertrek (naar Internazionale) kan hij dan ook weinig. "Als je het oneens bent met iemand, betekent dat niet dat je niet van je club houdt. Ik was het niet eens met sommige mensen. Dat betekent niet dat ik deze club haat. Deze club heeft me alles gegeven. Bij deze club ben ik een van de beste keepers ter wereld geworden."

Onana toont zich schuldbewust en geeft toe 'niet de beste' te zijn geweest. "Maar ik denk dat mijn tijd gekomen is om de club te verlaten. Het zou goed zijn om gesteund te worden. Maar zo niet, geen probleem. Als je een zondebok, kies mij. Ik ben gewend om te incasseren. Belangrijk is dat het team support krijgt. Niet André, ik ben maar een nummer. Als je mij wilt haten omdat ik vertrek, geen probleem. Ik zal nog steeds van je houden."