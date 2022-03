Van der Vaart maakt ‘Wöbertje’ af na historische hattrick Lewandowski

Dinsdag, 8 maart 2022 om 22:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:08

Robert Lewandowski schreef dinsdagavond geschiedenis. De aanvaller scoorde tijdens Bayern Mu¨nchen - Red Bull Salzburg drie keer in de eerste 23 minuten speeltijd, de vroegste hattrick ooit in de Champions League. Het vorige record stond op naam van Marco Simone namens AC Milan tegen Rosenborg BK (24 minuten in 1996). Rafael van der Vaart is met name kritisch op de rol die Maximilian Wöber vertolkte rond de doelpunten van Lewandowski.

Bij rust leidde Bayern met 4-0. Salzburg werd voorafgaand aan de eerste twee doelpunten genekt door overtredingen van Maximilian Wöber, die zich tweemaal geen raad wist met de beweeglijke Lewandowski en strafschoppen inleidde. Met succes draaide Lewandowski in het strafschopgebied weg bij Wöber, die aan de rem trok. Beide keren wees scheidrechter Clément Turpin naar de strafschopstip, al ging er de tweede keer wat tijd overheen voordat de arbitrage besefte dat de overtreding werd ingezet binnen het strafschopgebied.

De eerste keer was meteen duidelijk dat er een penalty moest volgen: Lewandowski nam een voorzet van Coman op prachtige wijze aan, draaide weg en werd getorpedeerd. "Laten we zeggen dat Wöber niet zijn beste dag had. Dit is zo dom. Lewandowski heeft een beetje geluk in zijn aanname. Dan moet je hem laten gaan, het is niet anders", stelt Van der Vaart bij Ziggo Sport. Wöber beging een overtreding; Lewandowski schoot raak in de linkerhoek. Na twintig minuten vergreep de verdediger zich bij de zestienmeterlijn weer aan de Pool en opnieuw koos Lewandowski voor de linkerhoek, ditmaal na een hupje.

"Bij de tweede penalty maakt Wöber eigenlijk een klassieke verdedigersfout. Hij is weer te laat. Met zo’n slimme spits weet je dat hij dit gaat doen. Het is gewoon een penalty", stelt Van der Vaart. "Lewandowski schiet ze natuurlijk goed binnen. Maar het was heel slecht verdedigd, een beetje jeugdvoetbalachtig. Laat hem dan gewoon schieten en hopen dat hij mist." Ook bij de 3-0 van Lewandowski vertolkte Wöber een opmerkelijke rol. De verdediger verloor een kopduel op het middenveld, snelde terug richting zijn eigen doel en hield zich in na een pass van Thomas Müller op Lewandowski. Doelman Philipp Köhn kon de schade echter niet herstellen en uiteindelijk scoorde Lewandowski.

"Wöbertje verliest weer een kopduel. Wat er daarna gebeurt is eigenlijk ongelooflijk", merkt Van der Vaart op in de pauze van de wedstrijd. "Hij houdt in, maar kan de bal volgens mij wegschieten. Bij Ajax was het al geen hoogvlieger. Nu speelt hij in de Champions League, maar hij kan er gewoon niet zoveel van. Dat merk je in dit soort wedstrijden. Het zou kunnen dat de keeper wat roep, maar ik zou de bal toch wegrammen als je hem voor je linkerbeen hebt."

??????! De aanname van Robert Lewandowski waarmee hij de strafschop verdient.. ?? En vanaf 11 meter blijft de Pool vervolgens ijzig koel: 1-0! ??#ZiggoSport #UCL #BAYSAL pic.twitter.com/QzsTY0IKZT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 8, 2022

Salzburg maakt het Bayern wel gemakkelijk.. ?? Opnieuw is het Wöber met de overtreding en ook deze kans is besteed aan Robert Lewandowski ??#ZiggoSport #UCL #BAYSAL pic.twitter.com/3hx2FLzxHu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 8, 2022