Familie Nouri: ’Abdelhak herkende veel van zichzelf in filmpjes van Rayane’

Dinsdag, 8 maart 2022 om 07:03

Rayane Bounida verbond zich maandag tot medio 2025 aan Ajax, ondanks verwoede pogingen van Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester City om de zestienjarige bij Anderlecht los te weken. Hij kon bij daar veel meer verdienen dan in Amsterdam, maar Abdelhak Nouri wees hem de weg. “Rayane wil de abrupt onderbroken droom van Appie voltooien”, zegt Marwane, de oudere broer van Bounida. “De reden dat we voor Ajax hebben gekozen is onze sterke band met de Nouri’s.”

De Telegraaf interviewde de familie maandag in het speciaal ingerichte huis in Amsterdam-West van Nouri, enkele uren voor de contractondertekening van Rayane Bounida. De voormalig voetballer van Ajax wees zijn broer Mo al jaren geleden, nog voordat hij werd getroffen door een hartstilstand en ernstige, blijvende hersenschade opliep, op de filmpjes van het Belgische talent. “Net zoals de familie Bounida Appie kende, wisten wij wie Rayane was. We hadden geen contact met elkaar, maar volgden elkaar op afstand. Appie herkende veel van zichzelf in de filmpjes van Rayane, die de hele wereld over gingen. Mijn broer genoot echt van die beelden en zei elke keer: ‘Wat is die jongen goed!’”

Het was Rayane die op twaalfjarige leeftijd de connectie tussen de families maakte. Hij mocht van Nike een gesigneerde bal aan een fan geven, maar dat vond hij vreemd op zijn leeftijd. Hij besloot de bal aan zijn idool te geven: Nouri. Het leer maakt nu onderdeel uit van zijn prijzenkast in Amsterdam-West. “Dat Marwane en hij onaangekondigd van Brussel naar Amsterdam reden, vonden wij als familie Nouri een geweldig gebaar. Dat gaf ons steun en sindsdien zien we de familie Bounida echt als onze familie.” Mo en Marwane zijn nu samen de zaakwaarnemers van Bounida en voerden dan ook de gesprekken met Ajax.

“Wij zijn gelovig, maar geloven niet in toeval”, zegt Mo. “Dit moet gewoon zo zijn. In de familie Bounida zien wij de Belgische familie Nouri. Er zijn zó veel parallellen. In het veld, maar ook daarbuiten lijkt Rayane op Appie. Voor 99 procent zie ik dezelfde dingen: Rayane is ook een uitzonderlijke voetballer en een verbinder. We geloven dat Allah dit zo voor ons heeft geschreven.” Rayane Bounida speelde met Anderlecht meermaals tegen Ajax. Marwane Bounida benadrukt dat een transfer naar Spanje, Engeland of Frankrijk nooit een serieuze optie was. “Rayane zag het niet zitten om zo ver van zijn familie te gaan wonen, een andere taal te moeten leren en nieuwe vrienden te moeten maken. Hij heeft het voor ons makkelijk gemaakt. Het was Anderlecht of Ajax, waarbij Anderlecht bereid was heel ver te gaan.”

“Maar eerlijk gezegd stond zijn keuze al maanden vast.” Ajax biedt een plan op maat en ook de leermogelijkheden op De Toekomst speelden een rol in de beslissing. In eerste instantie sluit Bounida vanaf komend seizoen aan bij de Onder 17. Voor de familie Nouri is het confronterend dat Rayane de weg gaat bewandelen die door het noodlot doodlopend werd voor Abdelhak. “Maar we zijn superblij en emotioneel, omdat dit zo mooi is. Het voelt als een beloning dat Rayane de droom van Appie wil voltooien”, besluit Mo Nouri.