Clubtopscorer Memphis Depay krijgt van Xavi te horen waarom hij bankzitter is

Zondag, 6 maart 2022 om 21:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:44

Memphis Depay heeft zondag het LaLiga-duel tussen Elche en Barcelona (1-2) beslist. De aanvaller kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Pierre-Emerick Aubameyang en zorgde in de 84ste speelminuut met een vernietigende strafschop voor de winnende treffer. Xavi is op de persconferentie na afloop van het duel lovend over de houding van de Nederlander en de wijze waarop hij de penalty benutte.

Afgelopen week was Depay als invaller al trefzeker bij zijn rentree tegen Athletic Club (4-0), en tegen Elche vond de clubtopscorer van Barcelona dus wederom het net. “Ik ben erg blij met het resultaat en we moeten op deze weg doorgaan”, concludeert Depay zelf na afloop. “Er zijn wedstrijden geweest die we moesten winnen, maar die we in de slotfase uiteindelijk uit handen gaven. Nu winnen we, en de volgende stap is om comfortabelere zeges te boeken. Het is goed dat we veel kansen kregen, maar die kansen moeten we wel afmaken. We hebben het onszelf nu wat moeilijk gemaakt.”

Memphis vanaf de stip ?? Na hands van Barragan mag Memphis aanleggen vanaf 11 meter en schiet de bal fantastisch de kruising in ?? Barca op 2-1 ??#ZiggoSport #LaLiga #ElcheBarca pic.twitter.com/UH3rxDSNiZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 6, 2022

Met tien treffers uit achttien optredens is Depay clubtopscorer bij Barcelona, maar voorlopig lijkt hij Aubameyang voor zich te moeten dulden in de pikorde van Xavi. De trainer legt uit waarom. “Het is moeilijk om spelers niet op te stellen die wél het verdienen. Ik moet nou eenmaal beslissingen nemen en ik heb gewoon erg veel keuzes te maken. De spelers die vandaag binnen de lijnen kwamen maakten het verschil. Het is geweldig om al deze aanvallers tot mijn beschikking te hebben.”

“Hij heeft tijd nodig omdat hij terugkomt van een blessure en die geven we hem dan ook”, vervolgt Xavi, die genoten heeft van de benutte strafschop van zijn pupil. “De penalty was echt niet te stoppen, hij schiet hem perfect binnen. Sowieso laat hij zich zien: hij traint goed en is de topscorer van het team. Een echte professional”, aldus de Catalaanse oefenmeester.