Neres heeft mogelijkheid om Shakhtar na zes weken alweer te verlaten

Donderdag, 3 maart 2022 om 18:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:16

De kans bestaat dat David Neres voorlopig niet meer terugkeert bij Shakhtar Donetsk. De voormalig Ajacied, die is gevlucht voor de oorlog in Oekraïne, heeft de mogelijkheid om in zijn geboorteland Brazilië aan de slag te gaan. Volgens Jornal O Dia zien Flamengo en São Paulo de aanvaller graag komen. Beide clubs denken aan een huurconstructie, daar Shakhtar een aanzienlijk transferbedrag vraagt van twaalf miljoen euro.

Neres maakte halverwege januari de overstap van Ajax naar Shakhtar en tekende bij de dertienvoudig landskampioen een contract tot medio 2027. Zes weken later ziet de situatie er heel anders uit. De Braziliaan is Oekraïne ontvlucht en het is nog maar de vraag of hij er terugkeert. Flamengo en São Paulo hebben hun interesse in de buitenspeler kenbaar gemaakt. Shakhtar mikt naar verluidt op een transfersom van rond de twaalf miljoen euro, een bedrag waar beide Braziliaanse clubs niet aan willen voldoen.

De kans bestaat dat Neres middels een huurconstructie verlost gaat worden van zijn situatie bij Shakhtar. Neres is goed begonnen bij zijn nieuwe werkgever. Hij deed in vijf van de zes vriendschappelijke wedstrijden mee en wist daarin drie keer het net te vinden. De buitenspeler heeft Oekraïne inmiddels weten te ontvluchten. Afgelopen weekend vertrok hij met de trein naar Tsjernivtsi, een stad in het zuidwesten van Oekraïne. Vanuit daar wist de voormalig aanvaller van Ajax naar Boekarest te reizen, waar hij een vliegtuig naar Brazilië nam.

Neres plaatste op Instagram een dankwoord gericht aan onder meer Aleksander Ceferin, voorzitter van de UEFA. “In de voorbije dagen hebben we veel spannende momenten meegemaakt in Oekraïne”, laat Neres weten. “Momenten die we niet willen meemaken en waarvan we niet hadden gedacht dat we ze ooit mee zouden maken. Na tweeënhalve dag van grote wanhoop zijn we erin geslaagd om naar huis terug te keren. Mede dankzij voorzitter Aleksander Ceferin van de UEFA, die ervoor heeft gezorgd dat we veilig de stad Tsjernivtsi konden bereiken.”