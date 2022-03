Besiktas schuttert ook in bekertoernooi en gooit seizoen definitief weg

Woensdag, 2 maart 2022 om 20:39 • Jeroen van Poppel

Het seizoen lijkt voor Besiktas als een nachtkaars uit te gaan. De ploeg van Onder Karaveli liet zich woensdag in het Turkse bekertoernooi verrassen door Kayserispor: 1-2. Daarmee is de laatste kans op een prijs verkeken voor Besiktas, dat in de Champions League kansloos onderaan eindigde in de groep en in de competitie teleurstellend zesde staat.

De defensie van Besiktas stond in de zesde minuut te slapen en liet Mario Gavranovic een lange bal op een gevaarlijke positie op de borst controleren. De spits van Kayserispor profiteerde van een botsing tussen twee Besiktas-verdedigers en knalde beheerst raak. De thuisploeg knokte zich vlak voor rust terug in de wedstrijd via een heerlijke vlotlopende aanval. Atiba Hutchinson legde breed op Valentin Rosier, die van dichtbij binnenschoot: 1-1.

Besiktas had het meest de bal, maar werd in de 65ste minuut toch weer verrast door Kayserispor. Miguel Cardoso dook op bij de eerste paal en kon een lage voorzet simpel intikken: 1-2. Besiktas slaagde er niet in dat te herstellen en beëindigde de wedstrijd met tien man. Diep in blessuretijd kreeg Rosier namelijk zijn tweede gele kaart.