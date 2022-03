ADO Den Haag krijgt flinke tik op de vingers na rücksichtslos ontslag Brood

Woensdag, 2 maart 2022 om 18:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:16

De licentiecommisie van de KNVB gaat niet akkoord met de trainersconstructie die ADO Den Haag had bedacht na het abrupte ontslag van Ruud Brood, zo meldt De Telegraaf. De club uit de Keuken Kampioen Divisie wilde het seizoen afmaken met de assistenten Giovanni Franken en Edwin Grünholz, maar daar steekt de licentiecommissie een stokje voor. ADO moet dus op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.

"Per direct wordt Giovanni Franken voor de rest van het seizoen hoofdcoach van ADO Den Haag met Edwin Grünholz als zijn assistent", zo schreef de club maandag na het ontslag van Brood. Daarmee dacht de club in alle rust te kunnen zoeken naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. De licentiecommissie gaat daar niet mee akkoord, omdat de coaches niet beschikken over de vereiste trainerspapieren: het benodigde diploma UEFA Pro ontbreekt bij beiden.

Brood draaide een behoorlijk seizoen met ADO Den Haag, dat zonder de opgelegde zes punten aftrek op de tweede plek in de competitie zou hebben gestaan. Het ontslag volgde vlak nadat de club in handen kwam van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Globalon Football Holdings. Volgens Brood kwam zijn congé echter niet uit de koker van de nieuwe eigenaren, maar nam algemeen directeur Edwin Reijntjes dat besluit.

Na het ontslag van Brood werd Franken doorgeschoven, die opmerkelijk genoeg slechts 45 minuten om daarover te beslissen. Dat de voormalig middenvelder daarop 'ja' zei, wordt hem door Brood niet verweten, zo schrijft De Telegraaf. Franken mag maximaal een maand op de bank zitten als interim-coach, dan moet ADO een hoofdtrainer hebben met de juiste papieren. Een optie is om Albert van der Dussen door te schuiven vanuit de eigen organisatie. De hoofd opleidingen is de enige bij ADO met de vereiste diploma's.