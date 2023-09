Ongeloof na penaltymoment KKD: ‘Heb hem verteld dat hij er faliekant naast zat’

Zaterdag, 30 september 2023 om 14:40 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:11

TOP Oss verloor vrijdagavond in eigen huis met 0-1 van FC Emmen, maar na afloop ging het vooral over de niet gegeven strafschop aan de thuisploeg in de 75ste minuut. Konstantinos Doumtsios ging alleen op Emmen-keeper Jan Hoekstra af, probeerde hem te omspelen en werd door de doelman naar de grond gewerkt. Tot woede van thuisfans werd de bal door scheidsrechter Michael Eigelsheim niet op de stip gelegd. In plaatst daarvan werd Doumtsios bestraft met een gele kaart.

Het gebeurde niet lang nadat Ahmed El Messaoudi Emmen op 0-1 had gezet, twee minuten nadat hij binnen het veld was gekomen. Toen TOP een kwartier voor tijd vervolgens geen penalty kreeg nadat Doumtsios in het strafschopgebied van Emmen naar de grond ging, werd er uit onvrede een bekertje bier op het veld gegooid. Daardoor werd het duel tijdelijk gestaakt.

Trainer en spelers van TOP Oss zijn ervan overtuigd: er is ze een 100% penalty ontnomen. Kijk hier naar de beelden van @topossofficial en oordeel zelf #TOPEMM pic.twitter.com/Ubnf2pIkFU — Dtv TOP Oss (@DtvTOPOss) September 29, 2023

Na afloop blikte TOP-trainer Ruud Brood terug op het moment. “Ik kreeg binnen een halve minuut de beelden al. Ik zei tegen de scheidsrechter nog: ‘Ik kom zo bij je terug’. Hij stond hierbinnen te praten over veiligheid, maar dat interesseerde me niet zo veel, dus ik brak in en heb hem verteld dat hij er faliekant naast zat. Je kunt vanachter de goal zien dat de keeper te laat uitkomt en beide benen wegveegt. Dat is cruciaal in een wedstrijd. De bal moet er dan nog wel in natuurlijk, maar de keeper is weg, rood”, aldus Brood. "Onze spits krijgt geel. Wij maken fouten, spelers ook. Maar dit zijn cruciale fouten. Je zag aan Kostas’ reactie dat dit nergens op sloeg."

Ook op X, het voormalige Twitter, wordt er vol ongeloof gereageerd op de beelden van het penaltymoment. “100% penalty... zo zie je maar weer dat de scheids (helaas) niet altijd alles kan zien. Nu was het in ons voordeel”, reageert een fan van Emmen. Iemand anders is het daarmee eens. “Dit is inderdaad een 100% strafschop, Doumtsios had die bal bij niet neerleggen nog kunnen hebben en in een leeg doel kunnen schuiven. Blunder van de scheids en grens.” Weer iemand anders spreekt van ‘een schandalige beslissing’.