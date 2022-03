Erik ten Hag: ‘Antony heeft er zeker een aantal dagen last van gehad’

Woensdag, 2 maart 2022 om 14:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:49

Erik ten Hag is verheugd met de kennis dat voormalig pupil David Neres in veiligheid is. De huidig speler van Shakhtar Donetsk bevond zich ten tijde van de uitbraak van de oorlog in Oekraïne in hoofdstad Kiev, maar wist samen met zijn Braziliaanse teamgenoten te ontvluchten. Met name Antony had het zwaar met de dreigende situatie rondom zijn maatje, zo vertelt Ten Hag op de persconferentie van woensdagmiddag.

Neres is inmiddels weer terug in geboorteland Brazilië. De aanvaller ging afgelopen weekeinde met de trein naar Tsjernivtsi, een stad in het zuidwesten van Oekraïne. Vanuit daar wist de voormalig Ajacied naar Boekarest te reizen, waar hij een vliegtuig naar Brazilië nam. Ten Hag bleef op de hoogte van de status van zijn voormalig pupil. "Via de spelers is er contact geweest met David. David heeft zelf contact gehad met ons teammanagement. Natuurlijk zijn we betrokken en hebben we meegeleefd. We zijn heel erg blij dat hij uit die oorlogssituatie vertrokken is en dat hij en zijn gezin weer veilig zijn."

Antony, landgenoot, collega-international en zeer goede vriend van Neres, maakte zich volgens Ten Hag flink zorgen. "Hij heeft daar zeker een aantal dagen heel veel last van gehad", lichtte de oefenmeester toe. "Antony vond het heel erg moeilijk, hoe hij daarmee om moest gaan. Hij was heel erg bezorgd. Dat lijkt me ook normaal als je zo'n broederband hebt; dat je die angsten deelt."

Neres sprak na zijn succesvolle vlucht nog zijn dankwoord uit naar zowel de UEFA als de Oekraïense voetbalbond. "In de voorbije dagen hebben we veel spannende momenten meegemaakt in Oekraïne”, schreef Neres op Instagram. “Momenten die we niet willen meemaken en waarvan we niet hadden gedacht dat we ze ooit mee zouden maken. Na tweeënhalve dag van grote wanhoop zijn we erin geslaagd om naar huis terug te keren. Mede dankzij voorzitter Aleksander Ceferin van de UEFA, die ervoor heeft gezorgd dat we veilig de stad Tsjernivtsi konden bereiken. En de Oekraïense voetbalbond, die ons langs de veiligste wegen en plaatsen heeft geleid op het moment dat we het hotel (waar Neres ten tijde van de oorloguitbraak verbleef. red.) konden verlaten."