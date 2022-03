Van bijna vergeten Nederlander tot bekerheld: ‘Hij is een voorbeeld’

Woensdag, 2 maart 2022 om 12:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:32

Jaïro Riedewald kan even niet meer stuk bij Crystal Palace. De Nederlander tekende dinsdagavond als invaller voor het winnende doelpunt tegen Stoke City (2-1), waardoor de Zuid-Londense club zichzelf kwartfinalist in de FA Cup mag noemen. Manager Patrick Vieira is lovend over de matchwinner, die dit seizoen onder de Franse manager niet kan rekenen op een vaste plaats bij the Eagles.

"Het is zwaar en moeilijk geweest voor Jaïro", erkende Vieira na afloop van de bekerzege op Selhurst Park in gesprek met Palace TV. "Het is natuurlijk nooit makkelijk voor een speler als hij niet bij de groep of bij de selectie zit, maar hij toont zich desondanks echte professional. Jaïro laat zijn hoofd niet hangen, werkt altijd keihard en wacht geduldig op zijn kansen." Die kans kwam er in de achtste finale van de FA Cup, toen Vieira in de 78ste minuut besloot om de voormalig Ajacied binnen de lijnen te brengen. Vier minuten later was Riedewald de held van de Palace-aanhang.

"Hij kwam erin toen het elftal zijn energie heel hard nodig had. En hij heeft het ontzettend goed gedaan", gaf Vieira mee aan de trefzekere Riedewald. "Dit is een voorbeeld van wat ik wil zien van alle spelers. We hebben hier een selectie waarin iedereen kan spelen, dus ik wil dat mijn spelers het me moeilijk maken wat betreft de opstelling. En dat is wat Jaïro nu gedaan heeft. Hij is beloond voor zijn harde werk." Riedewald kreeg van Vieira voor het eerst sinds 8 januari weer speeltijd. In de laatste weken behoorde hij steevast niet tot de wedstrijdselectie. De teller in de Premier League staat tot dusver op drie invalbeurten.

Riedewald ziet zichzelf niet als een held, ondanks het feit dat zijn doelpunt voor een plaats in de kwartfinale van de FA Cup heeft gezorgd. "Maar ik ben natuurlijk wel dolgelukkig", zo klonk het in gesprek met Palace TV. Wat volgde is een beschrijving van het doelpunt. "Ik wilde de bal half volleren, maar bedacht me op het laatste moment. Ik dacht: 'Ik laat de bal op mijn buik of borst komen, om hem zo klaar te kunnen leggen voor mijn rechtervoet. Twee weken geleden zei ik nog dat ik nog nooit had gescoord op Selhurst Park. Ik wilde weten hoe het is om voor deze geweldige fans te scoren. Dat is nu gelukt en daar ben ik maar wat blij mee."