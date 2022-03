Memphis Depay maakt op social media ‘transfer’ officieel bekend

Dinsdag, 1 maart 2022 om 20:22 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:25

Memphis Depay gaat de samenwerking aan met kledingsponsor Puma, zo maakt hij dinsdagavond via social media bekend. “It’s official! Just signed with Puma. Ready for new levels! Ooh, this is going to be fun”, schrijft Depay op Twitter als bijschrift onder zijn aankondiging. De oplettende kijker had de aanvaller van Barcelona afgelopen zondag al met schoeisel van zijn nieuwe sponsor kunnen zijn spelen in het LaLiga-duel met Athletic Club (4-0). Eerder stond Depay onder contract bij Under Armour.

ITS OFFICIAL!!! ?????? JUST SIGNED WITH @PUMA READY FOR NEW LEVELS!! OOH THIS IS GOING TO BE FUN!!?????? pic.twitter.com/UTd4j3Nrfn — Memphis Depay (@Memphis) March 1, 2022

Memphis Depay met voetbalschoenen van het merk Puma