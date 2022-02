André Onana lijkt te hinten op blessure met post op Instagram

Maandag, 28 februari 2022 om 17:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:43

De keepersproblemen van Ajax lijken steeds groter te worden. André Onana toont maandag namelijk een filmpje op zijn Instagram Stories waarop is te zien dat zijn rechtervoet in het verband zit. De Ajax-doelman maakt een rustige indruk op de beelden, maar het lijkt erop dat hij niet ongeschonden uit de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-1 nederlaag) van zondag is gekomen. Ajax heeft overigens nog niets officieels naar buiten gebracht omtrent een eventuele blessure van Onana.

De club uit Amsterdam kwam eerder deze maandag met het nieuws naar buiten dat Remko Pasveer minstens acht weken uit de roulatie is. Daarnaast kan trainer Erik ten Hag minstens twee weken geen beroep doen op Jay Gorter. Maarten Stekelenburg, die andere reservedoelman van Ajax, is vanwege een heupoperatie voorlopig ook niet speelklaar. Een eventuele blessure bij Onana zou Ajax gezien het drukke speelschema heel erg slecht uitkomen.

De bewuste post van André Onana op Instagram Stories.

Pasveer en Gorter raakten vorige week woensdag allebei geblesseerd in de warming-up van het Champions League-duel met Benfica. Pasveer kon nog wel gewoon spelen in de wedstrijd in de achtste finale, maar hij bleek niet op tijd fit voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Onana stond onder de lat in Deventer, met Jong Ajax-doelman Calvin Raatsie op de reservebank als back-up.