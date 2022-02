Kenneth Perez geschrokken van AZ - Feyenoord: ‘Dertig keer balverlies...'

Maandag, 28 februari 2022 om 00:14 • Laatste update: 00:17

Kenneth Perez is van mening dat Orkun Kökçü door de mand viel tijdens de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord (2-1). De analist stelt in het programma Dit was het Weekend van ESPN dat het duel in zekere zin een test vormde voor de 21-jarige middenvelder van Feyenoord. Perez vindt dat Kökçü niet geslaagd is voor deze test.

“Je kon onder een bepaalde druk zien wie wel een hoge handelingssnelheid heeft en wie niet”, zo begint Perez. “Daar kwamen een aantal spelers naar voren van wie je dacht: ja, die heeft wel kwaliteit. Maar ook spelers van wie je dacht: het is allemaal wel leuk tegen RKC enzovoort. Dit was het tempo waarmee je ook Europees geconfronteerd kan worden en er vielen een aantal spelers door te mand.”

Presentator Milan van Dongen vraagt van wie de analist het meest geschrokken is. “Kökçü, misschien”, antwoordt Perez. “Omdat mensen hem toch zo opgehemeld hebben na vier goals in vijf wedstrijden. Maar ja, tegen de mindere goden. Maar vandaag: dertig keer balverlies... Dat mag niet. Voor zijn ontwikkeling moet dit een wedstrijd zijn waarvan je zegt: ‘Kökçü, zag je dat? Hij was de regisseur op het middenveld, hij nam goede vrije trappen en corners’. Maar dat deed hij niet. Dit zijn wedstrijden om dat te doen.”

Ook het tandem Bryan Linssen-Guus Til kon Perez niet bekoren. ‘Uit vorm’, zo concludeert hij. “Het is voor Til altijd moeilijk in de kleine ruimte, maar hij wordt nu te veel betrokken in het spel. Hij moet eigenlijk alleen vertrekken. Linssen werkt kneiterhard, maar er komt bijna niks uit.” Perez en collega-analist Mario Been waren wél te spreken over het optreden van Gernot Trauner in Alkmaar.

“Ik heb op hem zitten letten en hij heeft niets fout gedaan. Geen domme dingen, geen overtredingen, goed opbouwen, goed staan, constant de goede kleur inspelen: dat zijn de dingen die heel bepalend zijn. Hij is echt een mannetjesputter”, stelt Been. Perez vult aan: “Het is ervaring en inzicht. Hij is echt geen bijzondere speler, je gaat niet voor Trauner naar het stadion. Maar hij viel me op in de onrust die er was, want hij was juist zo rustig.”