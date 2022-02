‘Voor de komende tien jaar is hij dé keeper van het Nederlands elftal’

Zondag, 27 februari 2022 om 13:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:53

Henk Timmer heeft geen enkele twijfel: Justin Bijlow moet nog jarenlang onder de lat staan bij het Nederlands elftal. De sluitpost van Feyenoord begon als eerste keus van bondscoach Louis van Gaal ook aan het vervolg van de kwalificatiereeks op weg naar het WK in Qatar. In het beslissende duel met Noorwegen (2-0 overwinning) in november was Bijlow echter niet fit genoeg. De meer ervaren Jasper Cillessen verving hem toen in De Kuip.

Hans Kraay junior wil in Goedemorgen Eredivisie van ESPN van Timmer weten wie de komende jaren de doelman van Oranje moet zijn. "Bijlow", is het duidelijke antwoord van de voormalig keeper van onder meer Feyenoord en AZ. "Die heeft alles en ook de toekomst. Hij is in de lucht goed, daar hou jij van, daar heb ik ook over nagedacht. En hij is goed met zijn benen. Het is gewoon een allround keeper en op dit moment ook de beste keeper. Voor de komende tien jaar is hij de keeper van het Nederlands elftal", aldus Timmer, die zelf tot zeven interlands kwam in Oranje.

Henk Timmer vindt Justin Bijlow de doelman van de toekomst bij Oranje.

"Die jongen heeft alles: reacties, persoonlijkheid, hoge ballen, fantastische trap", vervolgt Timmer zijn lofzang op Bijlow. "Dus ik vind: neerzetten en niet meer aan tornen." Marciano Vink vraagt daarna wat in de optiek van Timmer de zwakke punten zijn van Bijlow. "Een zwak puntje, maar dat is ook een beetje pech. Hij had drie of vier keer achter elkaar een kleine blessure. Maar ik vind dat hij allround is en ik zie niet een hele zwakke plek ofzo. Dat is de Nederlands-elftal keeper."

Kraay junior denkt dat Bijlow als enige minpunt heeft dat hij 'overal inkleunt' tijdens wedstrijden. "Verder van de goal vind ik dat hij weleens een situatie verkeerd inschat", voegt Vink daaraan toe. "Bijvoorbeeld met Loïs Openda (bij de 0-1 van Vitesse tegen Feyenoord, red.). Richting randje zestien, dat hij daar nog wel kan verbeteren." Timmer kent in ieder geval geen twijfel meer. "Ik zou op dit moment kiezen voor Justin, en Jasper erachter. Dat zijn twee fantastische keepers." Bijlow heeft het overigens zondag met Feyenoord heel moeilijk tegen AZ, dat door twee benutte strafschoppen halverwege met 2-0 leidt. Daarnaast werd een treffer van de thuisclub geannuleerd wegens buitenspel.