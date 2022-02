Van Dijk: ‘Ik heb de berichten na het doelpunt van Griezmann ook gelezen’

Zondag, 27 februari 2022 om 12:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:58

Virgil van Dijk lijkt weer helemaal de oude. De centrale verdediger van Liverpool, die door een zware knieblessure onder meer het Europees kampioenschap met Oranje aan zich voorbij moest laten gaan, is met zijn club aan een indrukwekkende serie bezig en doet nog helemaal mee in de strijd om de titel. In een uitgebreid interview in the Daily Mail blikt Van Dijk onder meer terug op de kritiek die hij kreeg na de treffer van Antoine Griezmann in de Champions League.

Van Dijk werd in oktober vorig jaar verweten te nonchalant te zijn, toen Griezmann Atlético Madrid op gelijke hoogte schoot in de groepsfase van de Champions League. Liverpool zou het duel uiteindelijk met 2-3 winnen, maar Van Dijk kreeg van AS een 0 als rapportcijfer. De centrumverdediger was te nonchalant, zo oordeelden de fans. Criticasters stelden dat de Nederlander nooit meer terug zou keren op zijn oude niveau. Ook na de competitiewedstrijd tegen Brighton and Hove Albion kreeg hij anderhalve week later flinke kritiek te verwerken.

"Soms voel ik dat ik onderschat word", aldus Van Dijk. "Mensen doen alsof er niets gebeurd is en dat alles maar normaal is. Het is niet erg normaal om na zo'n blessure weer zoveel wedstrijden te kunnen spelen en om het oude niveau te halen. Het is niet dat ik onzeker ben en erkenning nodig heb. Dat is het helemaal niet. Maar ik keek er naar uit om terug te keren na mijn blessure en om weer veel wedstrijden te spelen. Drie wedstrijden in de week spelen op dit niveau is behoorlijk goed en dat hoeft niet over het hoofd gezien te worden. En het is wel over het hoofd gezien in mijn ogen."

"Ik heb de berichten na het doelpunt van Griezmann ook gelezen", gaat Van Dijk verder. "Ik weet dat ik het beter had kunnen doen. In elke wedstrijd zijn er momenten waarop je beter had kunnen handelen. De blessure was niet het probleem. Ik ben zelf mijn grootste criticus en weet altijd wanneer ik dingen goed doe en wanneer niet. Mensen zeiden: 'Hij komt niet meer terug op zijn gewenste niveau.' Als ik daarna weer een goede wedstrijd speelde, zeiden ze: 'Hij is weer op zijn best.' Er zat niets tussenin. Die dingen zaten op sommige momenten zeker in mijn hoofd. Je twijfelt of je wel terugkomt op je oude niveau. Dat is heel normaal."