André Onana staat om merkwaardige reden op doel tegen Go Ahead Eagles

Zaterdag, 26 februari 2022 om 17:18 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:59

Doelman André Onana krijgt zondag een basisplek in het Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles, zo maakt Ajax via de officiële kanalen bekend. Zaterdagmiddag melden de Amsterdammers dat zowel Remko Pasveer als Jay Gorter geblesseerd raakte tijdens de warming voorafgaand aan de Champions League-ontmoeting met Benfica (2-2). Hoewel Pasveer nog wel fit genoeg was om de Europese wedstrijd te spelen, blijkt nu dat hij de confrontatie met de club uit Deventer moet laten schieten.

Ajax laat via een officieel bericht op de website weten dat beide doelmannen voorlopig niet inzetbaar zijn. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de ernst van de blessures, maar na het weekend zal er meer bekend zijn. Pasveer laten in een reactie aan de club weten dat hij geblesseerd is geraakt aan een vinger. Tegelijkertijd herstelt Maarten Stekelenburg nog altijd van een heupblessure.

Pasveer geeft aan dat hij de blessure opliep net voordat er werd afgetrapt in het Estádio da Luz. "Het was de laatste bal van de warming-up. Met dat soort schoten zetten de spelers en ik elkaar nog even op scherp. Die bal kwam niet goed op mijn vinger, dat gebeurt wel vaker. Dan is het een kwestie van tape erom en door”, aldus de sluitpost, die kort na Gorter eveneens geblesseerd raakte.

Pasveer deed wel mee in de Champions League-wedstrijd. "Pas na de wedstrijd en ‘s avonds laat in het hotel nam de pijn toe en mijn vinger was ook een stuk dikker geworden. Ik baal er enorm van want we zitten in een goede reeks en spelen veel wedstrijden achter elkaar die allemaal belangrijk zijn", besluit de doelman.