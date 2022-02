‘Sommige spelers wilden dolgraag naar ons komen, zoals Sven Botman’

Zaterdag, 26 februari 2022 om 15:45 • Chris Meijer

Sven Botman wilde in januari dolgraag de overstap naar Newcastle United maken, zo claimt Amanda Staveley in gesprek met The Athletic. Volgens de mede-eigenaar van the Magpies staat de 22-jarige centrumverdediger nog altijd open voor een transfer naar het noordoosten van Engeland. Lille OSC was in januari geenszins van plan om mee te werken aan een transfer van Botman, ondanks dat Newcastle bereid was heel ver te gaan.

“We stonden negentiende toen de transferwindow opende. De coronapandemie maakte de markt complexer, omdat clubs hun selectie nu liever intact wilden houden”, zo geeft Staveley te kennen. “Dus we moesten spelers zien te overtuigen, uitleggen dat we een goede plek zouden zijn om door te groeien. Sommige spelers wilden dolgraag naar ons komen, zoals Sven Botman. Hij is nog steeds geïnteresseerd en praat daar heel open over.”

Newcastle zou 45 tot 55 miljoen euro hebben overgehad voor Botman, wiens contract bij Lille nog loopt tot medio 2025. De regerend kampioen van Frankrijk was echter geenszins van plan om hem te laten gaan. “Dit heeft allemaal laten zien dat we het kunnen en dat we in staat zijn om bij ons plan te blijven. We kregen kritiek dat we op de laatste dag nog achter Jesse Lingard aan zaten. Nou, Jesse wilde naar ons komen. Wij hebben alles gedaan, zijn nooit gestopt. Van het begin tot het einde: we zijn niet gestopt met werken”,

Uiteindelijk versterkte Newcastle zich tijdens de winterse transferwindow met Kieran Trippier, Chris Wood, Bruno Guimarães, Dan Burn, en Matt Targett. “De zomerse transferwindow wordt belangrijk voor ons”, vult mede-eigenaar Mehrdad Ghodoussi aan. “Gaan we vijf spelers halen? Of twee? Dat weten we niet. We moeten kijken wat de selectie nodig heeft, hoe de markt ervoor staat en zullen dan op de juiste manier handelen. Uiteindelijk willen we een duurzame club opbouwen.”