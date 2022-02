‘Barcelona wilde niet betalen wat Depay wilde en Kees eiste zijn fee op’

Zaterdag, 26 februari 2022 om 08:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:22

Stefan de Vrij eiste eerder deze maand een schadevergoeding van grofweg tien miljoen euro van zijn voormalig management Sports Entertainment Group (SEG) in een door hem aangespannen rechtszaak. De verdediger van Internazionale en Oranje beschuldigde SEG bij de rechtbank in Amsterdam hem te hebben benadeeld tijdens zijn overstap van Lazio naar Inter in de zomer van 2018. Hij is sindsdien gebrouilleerd geraakt met zijn voormalig management, dat ook spelers als Memphis Depay en Arnaut Danjuma als cliënt kwijtraakte omdat het nieuws toentertijd ook bij het Nederlands elftal als een lopend vuurtje rondging.

Al lag het in het geval van Depay volgens Kees Ploegsma senior net even wat anders. Laatstgenoemde verkocht zijn makelaarskantoor aan SEG en is via zijn zoon Kees Ploegsma junior nog betrokken bij het bedrijf. “Hij had er zijdelings mee te maken. Kees heeft voor negentig procent zijn contract bij Barcelona nog gedaan. Maar Barcelona wilde niet betalen wat Depay wilde en toen eiste Kees zijn fee op. Toen zei Kees dat hij al tien keer op en neer was gegaan en dat het hem ook geld kostte”, vertelde Ploegsma senior in gesprek met Voetbal International.

“Daarom heeft hij dat niet gedaan. Hij heeft een advocaat ingeschakeld en gekregen wat afgesproken was.” Het conflict kostte echter een vriendschap, zo onthult Ploegsma senior. “Ze hadden als boezemvrienden iets op hun arm getatoeëerd van een hondje waar 'Memphis en Kees' bij stond. Maar die vriendschap is hierdoor dus kapotgegaan. Daar heeft Kees heel veel verdriet van gehad. Maar op een gegeven moment moet je het van je af laten glijden. Maar de hele zaak heeft ons wel bepaalde imagoschade gebracht. Als de uitspraak van de rechtszaak negatief uitvalt, dan krijgt het bedrijf een aardige tik.”

“Het is tijd om de controle te nemen over mijn carrière”, schreef Depay in mei vorig jaar op Instagram aan zijn miljoenen volgers. “Ik ben nu op het punt gekomen dat ik belangrijke beslissingen moet nemen over mijn toekomst. Ik heb besloten bij mijn toekomstige deals te onderhandelen met mijn team van vertrouwelingen, gesteund door juridische experts. Ik beslis zelf over mijn bestemming. Jullie zijn de eerste die het horen.” Het werd uiteindelijk Barcelona, waar hij een contract tot medio 2023 ondertekende.

De zaak rond De Vrij draait om de overstap die de verdediger in 2018 maakte van Lazio naar Inter. In mei vorig jaar schreef Follow The Money al dat De Vrij bij zijn overgang niet volledig is ingelicht door SEG. Uit onderzoek van het journalistieke platform bleek dat De Vrij in de veronderstelling was dat het makelaarskantoor hem vertegenwoordigde in de onderhandelingen, maar dat het kantoor in werkelijkheid enkel namens Inter handelde. De club betaalde 7,5 miljoen euro commissie aan SEG, zonder medeweten van De Vrij. De onenigheid leidde ertoe dat De Vrij brak met SEG en zich inmiddels zakelijk laat bijstaan door Mino Raiola, die overigens geen partij is in de rechtszaak.

De Vrij vindt dat SEG 'achter zijn rug om' gehandeld heeft, maar het bureau liet deze maand op zitting blijken zich van geen kwaad bewust te zijn. SEG beroept zich op het feit dat er geen overeenkomst was met De Vrij waarin stond dat het kantoor alleen de speler vertegenwoordigde: "Niet schriftelijk, niet mondeling en ook niet stilzwijgend." Volgens SEG is de verdediger wel degelijk op de hoogte gesteld dat het kantoor voor het werk als intermediair een flinke commissie zou gaan opstrijken. Tijdens de zitting bleek dat De Vrij dankzij zijn toptransfer de best betaalde verdediger in Italië werd. Hij strijkt bij Inter in vijf seizoenen netto 25 miljoen euro (bruto 37,5 miljoen euro) op. Dat is het vijfvoudige van zijn salaris bij Lazio.

Volgens SEG heeft De Vrij dankzij het kantoor 'een uitzonderlijk hoog' salaris gekregen. "Inter kon niet meer betalen dan 37,5 miljoen euro bruto", aldus Kees Vos, aandeelhouder van SEG, geciteerd door De Telegraaf. "Anders paste het niet in het salarishuis van Inter. En voor al het werk zou het toch niet geloofwaardig zijn als SEG helemaal zonder beloning zou optreden in deze zaak. Ja, SEG heeft geld verdiend. Het is een commercieel bedrijf, geen liefdadigheidsinstelling. Er is jarenlang geïnvesteerd om uiteindelijk een transactie tot stand te brengen. Als er een deal zou komen zou er een commissie worden verlangd. Daar waren beide partijen, ook De Vrij, van op de hoogte."

"Ongeloofwaardig”, zo noemde de advocaat van De Vrij dit verweer. "Geen enkele speler op dit niveau voert onderhandelingen zonder zaakwaarnemer. Kijk, mevrouw de rechter, er staat in de brief aan de club hier duidelijk ‘mijn client’... Dat geeft toch aan dat SEG optrad namens De Vrij?" De inzet van de advocaat: in ieder geval een compensatie voor misgelopen salaris, wat neerkomt op 2 miljoen per jaar gedurende vijf jaar. De rechtbank doet op 6 april uitspraak.