Wim Kieft voorziet geen Roger Schmidt-scenario bij Ajax: ‘Zo is hij niet’

Zaterdag, 26 februari 2022 om 07:11 • Laatste update: 07:42

Wim Kieft verwacht niet dat Remko Pasveer in de komende weken zijn basisplaats bij Ajax kwijt zal raken. De ervaren doelman werd lange tijd bewierookt vanwege zijn goede prestaties, maar toch kreeg hij afgelopen week de nodige kritiek over zijn rol bij de twee tegentreffers in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica (2-2). “Toch heeft hij het sinds zijn blunder bij de eerste groepswedstrijd tussen Sporting Portugal en Ajax goed gedaan en altijd een betrouwbare indruk achtergelaten”, benadrukt de oud-aanvaller.

Op een aangeraakte inzet van Rafa Silva kon Pasveer nog knap redden, maar even later schoof een harde voorzet van Jan Vertonghen onder hem door en via de voet van Sébastian Haller in het doel. Dat was de 1-1 van Benfica, dat ook twintig minuten voor tijd erin slaagde om een achterstand ongedaan te maken. Pasveer verwerkte een hard schot van Gonçalo Ramos onvoldoende, waarna Roman Yaremchuk binnenkopte. “Toch is het niet vreemd dat je na zulke fouten tegen Benfica direct discussies krijgt of trainer Erik ten Hag niet moet kiezen voor André Onana. Zoiets heeft alles te maken met de kwaliteiten van Onana”, vertelt Kieft zaterdag in zijn column in De Telegraaf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Toch geloof ik niet dat Ten Hag zal twijfelen aan Pasveer”, zo voorziet de oud-speler van onder meer PSV en Ajax. “Hij is niet zoals Roger Schmidt bij PSV, die zijn keeper – Yvon Mvogo – op één duel afrekent en vervolgens terugvalt op zijn vorige keeper – Joël Drommel – die hij een week daarvoor keihard heeft laten vallen. Of Pasveer moet de komende wedstrijden van Ajax tegen Go Ahead Eagles, AZ en RKC Waalwijk zodanig in de fout gaan dat Ten Hag niet meer om Onana heen kan voor de return tegen Benfica.”

Drommel raakte zijn basisplaats kwijt in de aanloop naar de topper tegen AZ (1-2). In die clash maakte vervanger Mvogo echter geen goede indruk en vervolgens koos de Duitser toch weer voor Drommel. “Schmidt is sowieso onnavolgbaar bezig deze weken bij PSV. Ook weer in Israël, waar hij zijn ploeg met twee spitsen liet opereren: Eran Zahavi en Noni Madueke”, verwijst Kieft naar de Conference League-wedstrijd tegen Maccabi Tel Avic (1-1). “Terwijl Ritsu Doan vanaf rechts speelde, de positie waar Madueke de laatste tijd sinds zijn rentree zoveel indruk maakte.”