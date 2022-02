Vitesse levert ‘fenomenale prestatie’: ‘Geen geboortes op wedstrijddagen meer’

Vrijdag, 25 februari 2022 om 07:02 • Laatste update: 09:13

Vitesse plaatste zich donderdagavond voor de achtste finales van de Conference League door Rapid Wien te elimineren. Een week na de 2-1 nederlaag in het heenduel was het team van Thomas Letsch met 2-0 te sterk voor de Oostenrijkse opponent. “Dit is voor Vitesse een fenomenale prestatie”, vertelde Letsch na afloop aan de Gelderlander. “Het gaat dit jaar met Vitesse alle kanten op.”

“We hebben slechte resultaten geboekt, maar we beleven ook hoogtepunten. Dit was top.” Al in de derde minuut opende Adrian Grbic de score en nog binnen twintig minuten tekende Matus Bero voor de tweede treffer. Vitesse boekte zodoende na zes officiële wedstrijden zonder winst weer eens een zege. Dat is ook een opsteker richting zondag, wanneer de Gelderse derby tegen NEC op het programma staat.

Letsch wijst belangrijkste speler aan na stunt Vitesse in Europa

“Dit had niemand verwacht. En dit is ook goed voor Nederlandse voetbal. Dit is heel bijzonder: voor Vitesse, voor Arnhem, maar ook voor heel Nederland. Er zitten nog vier Eredivisie-clubs in de Conference League. Dat zegt ook wel over de kracht van de Nederlandse competitie”, benadrukte de Duitse oefenmeester. “We hebben nu twaalf wedstrijden in Europa gespeeld. Niemand had dit verwacht.” Vitesse hoort vrijdagmiddag wie de volgende tegenstander is: FC Kopenhagen, LASK Linz, AA Gent, AS Roma, FC Basel of Stade Rennes.

“Ik wens dat we niet meer te maken krijgen met geboortes op wedstrijddagen”, grapte Letsch over Thomas Buitink, die voor het duel afhaakte vanwege zijn kersverse vaderschap. “Stade Rennes zou ik niet willen hebben. Daar hebben we al tegen gespeeld. Maar of het nu AS Roma is of LASK, we zien wel.”

Letsch gaf aan het succes van Vitesse ingetogen te gaan vieren. “Misschien met een glas water. Ik doe het op mijn manier. We hebben 36 uur tot NEC. Dat is heel snel. We hebben daarmee om te gaan en ik heb er geen invloed op dat we zondag alweer vroeg moeten spelen. Voor mij is het allerbelangrijkste om de spelers weer fit te krijgen. Alleen daar heb ik invloed op.”