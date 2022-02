Fenerbahçe verliest wederom met 3-2 en is uitgespeeld in Europa

Donderdag, 24 februari 2022 om 22:57 • Mart van Mourik

Fenerbahçe is donderdagavond door Slavia Praag uitgeschakeld in de Conference League. Op bezoek in de Tsjechische hoofdstad moest de ploeg van trainer Ismail Kartal een 3-2 nederlaag uit het heenduel compenseren, maar Fenerbahçe slaagde daar niet in en verloor met dezelfde cijfers: 3-2. Vrijdagmiddag krijgt Slavia te horen wie de tegenstander wordt in de achtste finale van het Europese toernooi.

Bij de Turkse formatie was er een basisplek ingeruimd voor Ferdi Kadioglu, die het veld echter in de 28ste minuut al geblesseerd moest verlaten. Zijn honneurs werden waargenomen door Nazim Sangaré. Op het moment van de vroege wissel keek Fenerbahçe al tegen een 2-0 achterstand aan. In de negentiende speelminuut had Ivan Schranz de score geopend nadat de bal voor zijn voet caramboleerde, terwijl Yira Sor tien minuten later al voor verdubbeling van de marge zorgde op aangeven van Ibrahim Traoré.

Toch kwamen de bezoekers ruim vijf minuten voor rust nog terug in de wedstrijd via Mert Hakan Yandas. De middenvelder scoorde van buiten het zestienmetergebied en via de binnenkant van de paal raak: 2-1. In de tweede helft maakte Slavia aan alle hoop van de tegenstander een einde. Tomas Holes had een uitstekende pass in huis op Sor, die op koelbloedige wijze afrondde: 3-1. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd zorgde Mergim Berisha weliswaar nog voor de aansluitingstreffer, al kon uitschakeling niet meer voorkomen worden.