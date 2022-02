Arne Slot: ‘Ik zag dat hij echt moet puffen als hij zijn acties heeft gemaakt’

Dinsdag, 22 februari 2022 om 10:28

Arne Slot benadrukt dat Patrik Wälemark fysiek nog de nodige stappen moet zetten om klaar te zijn voor meer speeltijd bij Feyenoord. De in januari van BK Häcken overgenomen vleugelaanvaller kwam in de wedstrijd tegen SC Cambuur (3-1 zege) als invaller binnen de lijnen en liet een goede indruk achter. Slot zag Wälemark in dat duel echter ook enkele keren ‘puffen’.

“Het is een uitdaging om hem klaar te hebben om hem überhaupt in te laten vallen, laat staan om hem negentig minuten te laten spelen”, zo tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van Slot. De oefenmeester liet Wälemark tegen Cambuur voor de tweede keer invallen, nadat hij tijdens de uitwedstrijden tegen NEC en RKC Waalwijk negentig minuten op de bank zat. Tegen Sparta Rotterdam kreeg de Zweedse aanvaller een kwartier, in het duel met Cambuur deed hij bijna 25 minuten mee.

“Het tempo en de wedstrijdhardheid”, zo formuleert Slot de grootste verbeterpunten voor Wälemark. “Ik zag de afgelopen week in de oefenwedstrijd (tegen Anderlecht, die met 5-1 werd verloren, red.) en ook tegen Cambuur weer dat hij echt moet puffen als hij zijn acties heeft gemaakt en weer mee terug moet verdedigen. Dat is normaal bij een speler die in de voorbereiding zit, maar wij zitten natuurlijk midden in het seizoen.”

“Hij had op het einde een paar heel mooie acties. Hij was heel dicht bij een goal en één actie was natuurlijk echt schitterend”, wijst Slot op een actie waarbij Wälemark zich ontdeed van drie opponenten, maar zijn schot werd gekeerd door doelman Sonny Stevens. De twintigjarige Zweed is van nature een rechtsbuiten, maar kan tevens als aanvallende middenvelder uit de voeten.