Gullit: ‘Het is Ajax wel vaker overkomen, maar hopelijk is ervan geleerd’

Dinsdag, 22 februari 2022 om 08:07

Ruud Gullit denkt dat Ajax er goed aan zou doen om een plan B achter de hand te hebben. De oud-international schrijft in zijn column in De Telegraaf dat de Amsterdammers in 2019 op pijnlijke wijze werden uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League doordat men bleef volharden in de offensieve spelopvatting. Gullit waarschuwt dat er ook iets anders nodig is om ver te komen in de Champions League.

Gullit haalt aan dat Tottenham Hotspur afgelopen zaterdag met 2-3 won van Manchester City door in een 5-3-2-formatie aan te treden tegenover het 4-3-3-systeem van Josep Guardiola. “Een tegenzet kwam er niet van City en uiteindelijk verloor City omdat de ploeg geen plan B had om de zege op een andere wijze te forceren”, schrijft Gullit. “Toen ik dit allemaal zo zag, dacht ik aan de confrontaties tussen Tottenham Hotspur en Ajax in 2019 toen Erik ten Hag en zijn spelers diep in blessuretijd de finale van de Champions League misliepen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het is geen toeval dat het toen ook Spurs betrof. Ajax volhardde in het eigen spel waardoor Tottenham profiteerde van de ruimte, die Ajax vanuit de offensieve 4-3-3-formatie weggaf”, zo wijst Gullit op de halve finale van Ajax tegen Tottenham (0-1 in Londen, 2-3 in Amsterdam). “Het is Ajax wel vaker overkomen, maar hopelijk is ervan geleerd. Zeker met het oog op het treffen met Benfica in de eerste knockout-ronde van de Champions League woensdag. Deze Portugese ploeg zal niet zoals eerder Sporting Portugal de boel opengooien voor Ajax. Benfica zal vanuit een stevig defensief blok spelen, gokkend op een of twee succesvolle counters.”

Gullit benadrukt dat Ten Hag met een ander plan moet komen als Ajax er niet in slaagt om door de ‘Portugese muur’ te komen. “Of in het uiterste geval genoegen nemen met een goede uitgangspositie in de vorm van een gelijkspel voor de return over drie weken in Amsterdam”, aldus Gullit, die zich afvraagt waarom je altijd maar moet aanvallen. “Alleen je naam wordt op een beker gegraveerd, niet de manier waarop je hebt gewonnen. Als het niet mooi kan, moet Ajax iets anders brengen en ik hoop dat ze iets anders achter de hand hebben. Voor nu tegen Benfica en eventueel verderop in het Champions League-toernooi.”