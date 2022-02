Galatasaray wint in minuut 99 in knotsgek duel met vier strafschoppen

Maandag, 21 februari 2022 om 20:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:31

Voor Galatasaray is 2022 tot dusver een dramatisch voetbaljaar. De naar de lage middenmoot afgezakte topclub uit Turkije pakte maandagavond desondanks wel de volle buit tegen concurrent Göztepe (2-3), waardoor de degradatiezorgen wat minder groot lijken te zijn in Istanbul. Galatasaray, dat twee strafschoppen tegen kreeg, staat nu zes punten boven de degradatiestreep in de Süper Lig. Het is pas de eerste overwinning in competitieverband van na de winterstop. Er worden in de afgelopen periode onder meer vier nederlagen bijgeschreven door het tegenvallende Galatasaray.

De start van Galatasaray, met basisplaatsen voor Ryan Babel en Halil Dervisoglu, in de ontmoeting met Göztepe was nog wel veelbelovend. De alerte centrumverdediger Victor Nelsson pikte een bal in het strafschopgebied op, om hem vervolgens onberispelijk in de linkerbenedenhoek te schieten: 0-1. De doelpuntenmaker leek halverwege de eerste helft af te moeten haken met een blessure, maar hij kon de strijd toch gewoon vervolgen. In de slotminuut van de eerste helft begon het weer mis te gaan voor Galatasaray. Taylan Antalyali maakte hands in zijn eigen strafschopgebied en de bal kwam dan ook op de stip te liggen. Cherif Ndiaye liet Galatasaray-doelman Iñaki Peña vervolgens kansloos met een knal in de rechterhoek: 1-1.

Halverwege de tweede helft maakte Galatasaray wederom hands in het eigen strafschopgebied, met ditmaal Omer Bayram als de dader. Na overleg met de VAR werd opnieuw een strafschop toegekend aan Göztepe. Ndiaye ging in minuut 70 achter de bal staan en wederom was de aanvaller uit Senegal trefzeker: 2-1. Het afgezakte Galatasaray wist drie minuten voor tijd een nieuwe nederlaag af te wenden. Deze keer was een speler van Göztepe schuldig aan een handsbal in de zestien en de daaropvolgende strafschop werd binnengeschoten door de ingevallen Bafétimbi Gomis. Babel en Dervisoglu waren op dat moment overigens al gewisseld. Rechtsback Omar Elabdellaoui speelde wel gewoon negentig minuten. Het was het eerste optreden van de voormalig Feyenoorder sinds zijn ongeluk met vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2020.

In de derde minuut van blessuretijd leek Galatasaray wederom een strafschop te krijgen van scheidsrechter Arda Kardesler. Dino Arslanagic raakte de bal met zijn hand en de bezoekers waren door het dolle heen. Na overleg met de videoscheidsrechter kwam Kardesler echter tot de conclusie dat er geen strafschop hoorde te worden gegeven. In de zesde minuut van blessuretijd werd alsnog een penalty toegekend, toen een Galatasaray-speler werd onderuitgehaald in het strafschopgebied. Kardesler wilde er eerst niet aan, maar ging na advies van de VAR toch overstag. Supersub Gomis schoot Galatasaray vervolgens vanaf elf meter naar de 2-3 zege in de spectaculaire uitwedstrijd tegen Göztepe. Door alle onderbrekingen kwamen er veertien minuten aan toegevoegde tijd bij, maar dat zorgde niet meer voor verandering in de stand.